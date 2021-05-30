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Почему глава МИД Израиля впервые за 13 лет посетил Египет

Политики планируют обсудить проблематику сектора Газы

сегодня, 20:00
Автор:

Данило Матюха

Сегодня, 30 мая, глава МИД Израиля Габи Ашкенази прибыл с визитом в Египет, чтобы обсудить темы, связанные с сектором Газа. Об этом сообщает Times of Israel.

Почему глава МИД Израиля впервые за 13 лет посетил Египет

Габи Ашкенази - фото: Reuters

Журналисты отмечают, что это первая поездка главы внешнеполитического ведомства Израиля в Египет с 2008 года.

По их данным, во время переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри израильский политик поднимет тему восстановления гражданской инфраструктуры в секторе Газа, сильно пострадавшей во время недавней израильской военной операции.

Также планируется обсудить вопросы укрепления режима прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками. Кроме того, журналисты не исключают переговоров об обмене пленных палестинских боевиков на находящихся в секторе Газа израильтян.

Напомним, что 27 мая в Украину прибыли граждане трех стран, которых эвакуировали из Сектора Газа. Благодаря усилиям дипломатов на родину вернулись 103 украинца.

Добавим, украинское министерство иностранных дел начало разрабатывать план эвакуации наших соотечественников из Сектора Газа еще несколько недель назад. Тогда в МИД насчитали более 120 желающих.

Отметим, что обострение палестино-израильского конфликта продолжается. Кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Александр Мишин отмечает, что террористы из Сектора Газа выпустили более тысячи ракет по израильским городам. Это, по его словам, ведёт к снижению эффективности работы тактической системы ПРО "Железный купол" из-за интенсивности и массированности ракетных обстрелов. 


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Источник: https://www.timesofisrael.com/ashkenazi-set-to-visit-egypt-in-1st-trip-by-israeli-foreign-minister-in-13-years/
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