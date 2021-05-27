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Где находятся эвакуированные из Сектора Газа украинцы

Все граждане нашей страны вернулись на родину

сегодня, 14:35
Автор:

Данило Матюха
Эвакуированные из Сектора Газа украинцы прибыли в Киев. Об этом рассказал куратор группы Посольства Украины в Израиле по эвакуации из Сектора Газа Мотаз Альхалаби, сообщает Интерфакс.

По его словам, 27 мая в Украину прибыли граждане трех стран, которых эвакуировали из Сектора Газа. Он утверждает, что усилиями дипломатов на родину вернулись 103 украинца. Хотя 26 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал про 109 человек.

"Посольство Украины в Израиле, посол Евгений Корнийчук, консулы работали буквально круглосуточно, чтобы обеспечить эвакуацию всех соотечественников, желающих покинуть регион", — добавил Альхалаби.

Напомним, что украинское министерство иностранных дел начало разрабатывать план эвакуации наших соотечественников из Сектора Газа еще несколько недель назад. Тогда в МИД насчитали более 120 желающих.

Где находятся эвакуированные из Сектора Газа украинцы

Сектор Газа - фото из открытых источников

Добавим, что обострение палестино-израильского конфликта продолжается. Кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Александр Мишин отмечает, что террористы из Сектора Газа выпустили более тысячи ракет по израильским городам. Это, по его словам, ведёт к снижению эффективности работы тактической системы ПРО "Железный купол" из-за интенсивности и массированности ракетных обстрелов. 

Также правительство Израиля готово отменить экономическую помощь жителям Палестины в случае продолжения ракетных обстрелов с территории Сектора Газа.

Кроме того, международные авиакомпании  приостановили полеты своих самолетов в Израиль в связи с активной эскалацией конфликта в стране.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/746670.html
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