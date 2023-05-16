Почему дело главы Верховного суда Князева может закончиться «пшиком» – что настораживает

Во вторник, 16 мая, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердили задержание главы Верховного суда (ВС) Всеволода Князева, являющегося фигурантом масштабной коррупционной схемы и подозреваемого в получении взятки в 2,7 млн долларов. Директор НАБУ Семен Кривонос уточнил, что зафиксировали ряд контактов владельца группы "Финансы и кредит", беглого олигарха Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Cвоим мнением об этом деле и его возможном продолжении с изданием "Комментарии" поделились эксперты.

Доллары. Фото из открытых источников

Брифинг руководства НАБУ и САП еще больше всё запутал

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко признался, что ситуация вокруг "взятки им. Жеваго" очень напоминает события трехлетней давности, когда НАБУ заподозрили в получении неправомерной выгоды нардепа Юрченко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Было много шума – и ничего. Так тогда эта история и завершилась. С главой ВС всё может быть несколько иначе, хотя бы потому, что в связи с таким подозрением его а) может отстранить от занимаемой должности Пленум ВС (что он уже и сделал), б) согласие на привлечение к ответственности и дальнейшее разбирательство должен дать Высший совет правосудия. Оба решения во многом зависят как от политических "раскладов", так и от предоставленных доказательств", – отмечает эксперт.

По его мнению, совершенно неясно, как именно "взятка" главе ВС могла "радикально решить вопрос" с кассацией в пользу Жеваго, дело о которой рассматривала Большая Палата. Речь о том, что 19 апреля этого года ВС отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о признании недействительным договора 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината Ferrexpo и передачу их четырем компаниям – бывшим акционерам предприятия.

"Напомню, что апелляцию Жеваго выиграл. А решение БП принимается большинством голосов от состава, то есть – 8 голосами! Так что одной взяткой, пусть и главе ВС – гарантировать желаемый результат малореально, если вообще реально. Ну, разве что у Жеваго есть свои "глаза и уши" в ВС – и он точно знает как себя поведут члены БП... Но это из области ненаучной фантастики, – считает Юрий Гаврилечко. – Брифинг же руководства НАБУ и САП еще больше всё запутал, особенно, когда начался с заявлений в стиле маркетинга и саморекламы, типа: "мы что-то такое интересное и важное знаем, но сейчас не скажем и ответим всего на 3 вопроса", или – "это самое резонансное дело в истории НАБУ, которое должно показать, чем именно занимается новый менеджмент НАБУ и САП". Какое это имеет отношение к правосудию – непонятно".

Что же самой взятки, то если будет доказано в суде ее наличие и получение Князевым неправомерной выгоды, это, по мнению эксперта, разрушит миф о том, что "высокие зарплаты спасают от коррупции". И встанет вопрос о том, а какой смысл платить госслужащим зарплаты, которые в 20-100 раз превышают средние по экономике?

"Напомню, что ни в одном стране ЕС нет такой разницы в уровне оплаты труда суде и специалистов в иных отраслях. Нигде судья не получает в 20+ раз больше, чем инженер, учитель или врач", – подчеркивает Юрий Гаврилечко.

Власть пытается бороться с коррупцией, в том числе в судебной системе, но важен окончательный результат

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассуждает так:

"Та информация, которая известна на данный момент, указывает на то, что всё может закончится "пшиком". Надо понимать, что никто не дает такие взятки наличкой. Для этого используются офшорные схемы. Тот же Жеваго давно работает именно через офшоры. ВС может повлиять на те или иные решения. Но, если вы ведете расследование, то сперва совершается операция, а потом о ней сообщаете. А, когда, как в этом случае, информация сперва просочилась в СМИ, а потом только прошел брифинг представителей НАБУ и САП – это выглядит странно. Адвокаты могут использовать это, сославшись на разглашение данных следствия. Что, согласно уголовно-процессуальному кодексу Украины, строго-настрого запрещено делать до начала суда".

А когда всё предается огласке до суда, это выглядит как "слив" дела, поясняет эксперт.

"Посмотрим, что будет дальше. Пока можно лишь говорить о том, что власть пытается бороться с коррупцией, в том числе в судебной системе. Но важен, – подчеркивает Александр Охрименко, – окончательный результат. Князева могут выпустить под залог, следствие потом могут затягивать, а там и вовсе о нем забыть. К сожалению, у нас часто изначально резонансные и многообещающие процессы заканчивались именно так".

Читайте также на портале "Комментарии" - громкое задержание главы Верховного суда на взятке: о чем говорит прецедент.



