НАБУ и САП подтвердили задержание главы Верховного суда Князева: озвучены новые детали

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердили задержание главы Верховного суда Всеволода Князева, являющегося фигурантом масштабной коррупционной схемы. Как передает портал "Комментарии", об этом прокурор САП Александр Омельченко заявил во время брифинга во вторник, 16 мая.

Всеволод Князев. Фото: из открытых источников

"В настоящее время задержан глава Верховного суда и принимаются меры по проверке других лиц, их причастности к уголовному правонарушению", — заявил Александр Омельченко.

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Интересно, что кроме Князева, задержали еще одного человека. Подозрения фигурантам еще не вручили, но этот процесс уже идет.

Директор НАБУ Семен Кривонос рассказал, что зафиксировали ряд контактов владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о неправомерной выгоде в пользу чиновников суда "за принятие нужного для этого предпринимателя решения".

"Это самое резонансное дело за период деятельности НАБУ и САП и наибольшее разоблачение высшего должностного лица в судебной ветви власти", — заявил Кривонос.

Напомним, вечером 15 мая пресс-служба НАБУ в Facebook подтвердила информацию о том, что главу Верховного суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $3 миллиона – это задокументировали НАБУ и САП. Позже антикоррупционные органы заявили, что разоблачили "масштабную коррупцию в Верховном суде", не назвав имен фигурантов.

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