Почему борьба с коррупцией все еще не дает желаемого результата – что может изменить ситуацию

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Кравцев Сергей
Руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак провел заседание украинской рабочей группы по выработке предложений касательно участия Украины в рабочей группе по борьбе со взяточничеством в международных коммерческих операциях Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Среди прочего, отмечалось, что идет работа над законопроектом об ответственности за совершение международного взяточничества, а разработка законодательных изменений в Налоговый кодекс Украины находится на финальном этапе – и вскоре будет внесена в парламент. Как нам получить реально эффективные и действенные механизмы борьбы с коррупцией? Почему всё, что было создано ранее, либо не работает, либо работает с серьезными сбоями? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Взятка. Фото: из открытых источников
Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко рассуждает так:
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Причин тут, по мнению эксперта, как минимум, три.
Во-первых, само по себе украинское общество остается терпимым к такому явлению как коррупция. На словах у нас все против коррупции, но, в случае чего, хотят, "чтоб кум порешал".
Во-вторых, показательными являются те коррупционные скандалы, которые постоянно возникают в верхушке власти. Она демонстрирует максимальную терпимость к этому явлению.
В-третьих, коррупция – это в каком-то виде искусство. Она является кровью власти. Просто в некоторых обществах ее ввели в некие законодательные рамки, назвав, к примеру, лоббизмом или сотрудничеством и так далее. И этим занимаются открыто, еще и уплачивая налоги.
К сожалению, констатирует эксперт, у нас на т.н. "борьбу с коррупцией" (зарплаты всех этих многочисленных структур типа САП, НАБУ, НАПК, ВАКС и так далее) тратят больше денег, чем приносит вреда эта самая т.н. "коррупция". В итоге, поясняет он, "борьба с коррупцией" становится более выгодным делом, чем собственно коррупция.
Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что бороться с коррупцией бесполезно, так как та – разновидность общественного договора и существует потому, что с её помощью можно быстрее, качественнее и дешевле получить то, что государство обязано делать за те налоги, что мы платим.
По словам эксперта, возникает коррупция тогда, когда институт власти:
– не подконтролен гражданам;
– имеет массу избыточных полномочий;
– работает сам на себя.
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Ігор
сегодня, 14:17
Треба ліквідувати Систему яку тримає під "дахом" Зе з Єрмаком та білявладними орками. Систему Азарова-Януковича-Яресько-Гетманцева. Зараз світовий прогрес дає таку можливість. Це - штучний інтелект. Всю систему влади в Україні, всіх чиновників депутатів суддів прокурорів треба замінити на ШІ, це дасть змогу реформувати Зло, яке створювали 31 рік і повернути Україну на шлях доброчесності і порядності. Зміна корумпованої брехливої Системи в України - повинна бути вимогою при прийнятті України в ЄС і НАТО. Також, треба подумати про заміну імперської назви Україна на Русь.