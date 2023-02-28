Почему борьба с коррупцией все еще не дает желаемого результата – что может изменить ситуацию

Руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак провел заседание украинской рабочей группы по выработке предложений касательно участия Украины в рабочей группе по борьбе со взяточничеством в международных коммерческих операциях Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Среди прочего, отмечалось, что идет работа над законопроектом об ответственности за совершение международного взяточничества, а разработка законодательных изменений в Налоговый кодекс Украины находится на финальном этапе – и вскоре будет внесена в парламент. Как нам получить реально эффективные и действенные механизмы борьбы с коррупцией? Почему всё, что было создано ранее, либо не работает, либо работает с серьезными сбоями? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Взятка. Фото: из открытых источников

У нас на т.н. "борьбу с коррупцией" тратят больше денег, чем приносит вреда эта самая т.н. "коррупция"

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко рассуждает так:

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"Почему-то получается, что чем больше у нас борются с коррупцией, чем больше создают разных органов, якобы призванных это делать, тем больше она расцветает. Это напоминает мне ситуацию с кац*пами, которым прислали комплектующие с заводов "Мерседес", "Фольксваген", "Ауди", "Тойота", а они что ни делают – получается "Жигули". Так и тут".

Причин тут, по мнению эксперта, как минимум, три.

Во-первых, само по себе украинское общество остается терпимым к такому явлению как коррупция. На словах у нас все против коррупции, но, в случае чего, хотят, "чтоб кум порешал".

Во-вторых, показательными являются те коррупционные скандалы, которые постоянно возникают в верхушке власти. Она демонстрирует максимальную терпимость к этому явлению.

В-третьих, коррупция – это в каком-то виде искусство. Она является кровью власти. Просто в некоторых обществах ее ввели в некие законодательные рамки, назвав, к примеру, лоббизмом или сотрудничеством и так далее. И этим занимаются открыто, еще и уплачивая налоги.

"В Украине же происходит элементарное казнокрадство, – уверен Сергей Войченко. – Разве можно считать коррупцией заключение договора на приобретение чего-то по завышенной цене, после чего всё сливается в фирмы-однодневки или на частных предпринимателей, после чего можно сбежать с деньгами? Это не коррупция, а обычное мошенничество, воровство, казнокрадство. До уровня коррупции не дотягивает".

К сожалению, констатирует эксперт, у нас на т.н. "борьбу с коррупцией" (зарплаты всех этих многочисленных структур типа САП, НАБУ, НАПК, ВАКС и так далее) тратят больше денег, чем приносит вреда эта самая т.н. "коррупция". В итоге, поясняет он, "борьба с коррупцией" становится более выгодным делом, чем собственно коррупция.

"Только бюджету от этого не легче, – подчеркивает Сергей Войченко. – Потому что все эти "борцы", по сути, занимаются переделом схем и потоков, как любая революция приводит к перераспределению имущества. Как следствие – видим бесконечный забег по кругу".

Можно и нужно ликвидировать причины появления коррупции

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что бороться с коррупцией бесполезно, так как та – разновидность общественного договора и существует потому, что с её помощью можно быстрее, качественнее и дешевле получить то, что государство обязано делать за те налоги, что мы платим.

По словам эксперта, возникает коррупция тогда, когда институт власти:

– не подконтролен гражданам;

– имеет массу избыточных полномочий;

– работает сам на себя.

"Можно и нужно ликвидировать причины появления коррупции, – уверен Юрий Гаврилечко. – Для этого, в первую очередь, надо в законодательном порядке лишать чиновников права принимать решения. Чиновник должен исполнять закон, а не трактовать его. При этом, практика применения закона должна быть выписана в нем же и организовываться максимально просто. Чем четче и проще выписаны процедуры применения законов, тем меньше смысла в коррупции. И да, нормы законов должны быть однозначными. Потому, принятие законов о борьбе с коррупцией – это глупость и политический PR, не более того".

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