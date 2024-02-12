Почему безопасностная конференция в Мюнхене особенно важна для Европы: каких ожидать решений

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Кравцев Сергей
На этой неделе, с 16 по 18 февраля, состоится Мюнхенская конференция по безопасности. Она будет проходить на фоне снижения поддержки Украины со стороны США и провокационных заявлений мечтающего вернуться в Белый дом Дональда Трампа, чуть ли не поощряющего Россию напасть на страны НАТО, которые не выполняют обязательства перед Альянсом и не выплачивают 2% на оборонные нужды. Не исключено, что в Мюнхен отправится президент Украины Владимир Зеленский. Могут ли во время конференции по безопасности быть приняты кардинально важные решения, которые приблизят падение диктаторских режимов, развязавших и еще могущих развязать войны? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: из открытых источников
По мнению политического эксперта Сергея Тарана, то, что РФ и Иран не пригласили на безопасностную конференцию в Мюнхене, уже отображает основную тему данного форума. А именно – поиск цивилизованным миром эффективных реакций на угрозы, которые исходят от РФ, Ирана, а также от Северной Кореи.
Понятно, продолжает он, что на подобных конференциях не принимают каких-то эпохальных решений. Этим занимаются национальные правительства тех или иных стран. Но такие международные форумы, акцентирует Сергей Таран, важны для создания правильного информационного фона для дальнейших решений (принимаемых уже на уровне руководства конкретных стран).
Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун поделился таким комментарием:
И, конечно, продолжает политолог, хотелось бы увидеть обратные тенденции. Когда начнут ставить РФ на место. Причем, жестко.
Ключевое решение, которое, по его мнению, должно быть принято на этой конференции, – это подписание двухсторонних гарантий безопасности между Украиной и Германией (вроде тех, что у нас уже есть с Великобританией), возможно, между нашей и еще какой-то страной.
Еще одним заданием Мюнхенской конференции по безопасности Максим Джигун считает продемонстрировать тому же Трампу, что провокационные заявления о подстрекательстве РФ нападать на страны НАТО, якобы недостаточно обеспечивающие свою безопасность, недопустимы. Этот нарратив необходимо искоренять, уверен эксперт.
Он резюмирует: на визионерской площадке, которой, по сути, является "Мюнхен", необходимо обсуждать ключевые темы (в рамках глобальной безопасности), демонстрируя, что разрушители мира обязательно будут наказаны – в том числе в контексте российско-украинской войны.
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