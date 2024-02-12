Почему безопасностная конференция в Мюнхене особенно важна для Европы: каких ожидать решений

На этой неделе, с 16 по 18 февраля, состоится Мюнхенская конференция по безопасности. Она будет проходить на фоне снижения поддержки Украины со стороны США и провокационных заявлений мечтающего вернуться в Белый дом Дональда Трампа, чуть ли не поощряющего Россию напасть на страны НАТО, которые не выполняют обязательства перед Альянсом и не выплачивают 2% на оборонные нужды. Не исключено, что в Мюнхен отправится президент Украины Владимир Зеленский. Могут ли во время конференции по безопасности быть приняты кардинально важные решения, которые приблизят падение диктаторских режимов, развязавших и еще могущих развязать войны? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: из открытых источников

Итогом форума станет усиление координации по созданию европейской системы безопасности

По мнению политического эксперта Сергея Тарана, то, что РФ и Иран не пригласили на безопасностную конференцию в Мюнхене, уже отображает основную тему данного форума. А именно – поиск цивилизованным миром эффективных реакций на угрозы, которые исходят от РФ, Ирана, а также от Северной Кореи.

"Если ранее на подобных конференциях рассматривали среди угроз глобальной безопасности социальные моменты, экологические, то сейчас на первый план выходит именно военная угроза со стороны России и Ирана", – подчеркивает эксперт.

Понятно, продолжает он, что на подобных конференциях не принимают каких-то эпохальных решений. Этим занимаются национальные правительства тех или иных стран. Но такие международные форумы, акцентирует Сергей Таран, важны для создания правильного информационного фона для дальнейших решений (принимаемых уже на уровне руководства конкретных стран).

Думаю, итогом данного форума станет усиление координации по созданию европейской системы безопасности, независимой от американской политики", – резюмирует эксперт. "Сейчас для Европы эта конференция особенно важна. Ведь там практически все страны ищут ответ на вопрос – что будет с нашей безопасностью, если в Белый дом вернется Трамп, делающий тревожные заявления в этом ракурсе

Главный месседж "Мюнхена" — разрушители мира обязательно будут наказаны

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун поделился таким комментарием:

"Следует понимать, что "Мюнхен" – это площадка, на которой периодически озвучивают судьбоносные решение в контексте международной безопасности. В этом смысле можно вспомнить речь Путина, которую он произнес на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года. То его выступление считается фактической заявкой РФ на многополярный мир, анонсом ее имперских амбиций, даже в некой мере – объявлением новой "холодной войны" НАТО. Вскоре после этого Россия напала на Грузию, а спустя некоторое время и на Украину, всячески стараясь разрушить архитектуру безопасности, сформированную после Второй мировой войны".

И, конечно, продолжает политолог, хотелось бы увидеть обратные тенденции. Когда начнут ставить РФ на место. Причем, жестко.

"В прошлом году на Мюнхенской конференции четко было обозначено, что проигрыш России должен стать безальтернативным. И следует думать о том, каким будет мир после этого. Сейчас риторика изменилась. На украинском поле боя нет сейчас такого преимущества ВСУ, как надеялись западные политики. Но от этого российская угроза уже для самой Европы лишь возросла", – подчеркивает Максим Джигун.

Ключевое решение, которое, по его мнению, должно быть принято на этой конференции, – это подписание двухсторонних гарантий безопасности между Украиной и Германией (вроде тех, что у нас уже есть с Великобританией), возможно, между нашей и еще какой-то страной.

Так что ожидаем подписание соответствующих соглашений, как минимум, между Киевом и Берлином, – отмечает эксперт. – Что подтолкнет другие государства ЕС пойти тем же путем, усиливая украинскую обороноспособность. И посылая четкие сигналы Путину – как бы он не пытался "переждать", "пересидеть", надеясь на ослабление поддержки Украины со стороны Евросоюза, а то и его развал, – этого не удастся". "Такие договоренности с Германией очень важны, ведь она – ведущая экономика ЕС, формирующая также соответствующую политику данного объединения. И тут позиция ФРГ становится еще необходимее, на фоне проблем с поддержкой Украины со стороны США

Еще одним заданием Мюнхенской конференции по безопасности Максим Джигун считает продемонстрировать тому же Трампу, что провокационные заявления о подстрекательстве РФ нападать на страны НАТО, якобы недостаточно обеспечивающие свою безопасность, недопустимы. Этот нарратив необходимо искоренять, уверен эксперт.

Он резюмирует: на визионерской площадке, которой, по сути, является "Мюнхен", необходимо обсуждать ключевые темы (в рамках глобальной безопасности), демонстрируя, что разрушители мира обязательно будут наказаны – в том числе в контексте российско-украинской войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Мюнхенская конференция по безопасности 2024: какие ожидания у Украины.



