Почему 9 января особенный день: кого нужно поздравить с днем ангела

Как передает портал "Комментарии", 9 января именины отмечают люди с именами Евстрат, Петр, Филипп, Пахом, Захар, Антонина. Талисманом человека, рожденного 9 января, является александрит. Красивый, редкий и очень дорогой камень. Издавна александриту приписывали магические свойства. В частности, его считали символом ревности, страстной любви.

День ангела. Фото из открытых источников

В старину люди считали, что какой погода будет 9 января, такой будет и сентябрь. В этот день люди начинали приступать к хозяйственным работам, о которых вспоминали после затянувшихся январских гуляний.

Сегодня по традиции предков, нужно обязательно сходить в баню, чтобы "смыть с себя Святки" — всю праздничную беспечность, что поможет быстрее приступить к работе.

Принято в этот день было много трудиться. Двор, дом, хозяйственные постройки приводили в порядок. Люди занимались стиркой, заготовкой дров, готовили еду.

Не рекомендуется 9 января злоупотреблять алкогольными напитками. Запрещается пришивать пуговицы, чтобы не было старых проблем. Нельзя ссориться, злословить и ругаться.

Что касается народных примет и традиций на 9 января, то среди наших предков было немало интересных примет на этот день: смотрели, какой сегодня день: птицы сели на снег – ждите потепления; на деревьях сидит много воронов – ударят сильные морозы; ясная погода – к урожайному году; собака спит на снегу и свернулась клубком – придут холода; кошка на ночь залезла на печь – будет похолодание; если кот лежит животом вверх – придет теплая погода.

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