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Таких морозов еще никогда не было: в Швеции и Финляндии рекорд минусовой температуры

В Швеции зафиксировано рекордную температуру -43,6

3 января 2024, 18:10 comments1322
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Швеции и Финляндии фиксируют рекордные морозы, которых не было на этих территориях больше 100 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт известного синоптика Яна Виссера JanVissersWeer.

Таких морозов еще никогда не было: в Швеции и Финляндии рекорд минусовой температуры

Швецию и Финляндию сковали рекордные морозы

Так, по данным информационного портала, в шведской деревне Квиккекк в ночь на 3 января было зафиксировано -43,6.

"Такого холода в январе там еще никогда не было. До этого рекорд составлял -43 в 1918 году", — говорится на сайте.

В Финляндии рекорд холодов был зафиксирован в северо-западном городе Юливиеска, где температура уже упала до -37,8. И, по словам синоптиков, в течение недели жителям некоторых регионов следует ожидать похолодания до -40. А вот температура в столице Финляндии Хельсинки будет колебаться от -15 до -20 градусов.

Кроме того, сильные морозы надвигаются и на Норвегию, где также может быть зафиксирован новый температурный рекорд.

"В эту пятницу и субботу температура в Осло упадет до 25-26 градусов ниже нуля, что может быть равно рекорду января 1941 года", — прогнозирует Виссер.

Но без рекордных морозов на юге Норвегии уже остановила работу главная автомагистраль, также приостановлены паромные передвижения.

Между тем, местные жители должны бороться с холодами, закутываясь в несколько слоев теплой одежды.

Холод и снег нарушили транспортное сообщение по всей Скандинавии, в частности уже наблюдаются "значительные проблемы с железнодорожным движением" в Швеции.

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Источник: https://janvissersweer.nl/vandaag-actueel/
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