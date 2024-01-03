Таких морозов еще никогда не было: в Швеции и Финляндии рекорд минусовой температуры

В Швеции и Финляндии фиксируют рекордные морозы, которых не было на этих территориях больше 100 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт известного синоптика Яна Виссера JanVissersWeer.

Швецию и Финляндию сковали рекордные морозы

Так, по данным информационного портала, в шведской деревне Квиккекк в ночь на 3 января было зафиксировано -43,6.

"Такого холода в январе там еще никогда не было. До этого рекорд составлял -43 в 1918 году", — говорится на сайте.

В Финляндии рекорд холодов был зафиксирован в северо-западном городе Юливиеска, где температура уже упала до -37,8. И, по словам синоптиков, в течение недели жителям некоторых регионов следует ожидать похолодания до -40. А вот температура в столице Финляндии Хельсинки будет колебаться от -15 до -20 градусов.

Кроме того, сильные морозы надвигаются и на Норвегию, где также может быть зафиксирован новый температурный рекорд.

"В эту пятницу и субботу температура в Осло упадет до 25-26 градусов ниже нуля, что может быть равно рекорду января 1941 года", — прогнозирует Виссер.

Но без рекордных морозов на юге Норвегии уже остановила работу главная автомагистраль, также приостановлены паромные передвижения.

Между тем, местные жители должны бороться с холодами, закутываясь в несколько слоев теплой одежды.

Холод и снег нарушили транспортное сообщение по всей Скандинавии, в частности уже наблюдаются "значительные проблемы с железнодорожным движением" в Швеции.

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