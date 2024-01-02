Синоптик удивил прогнозом погоды на январь и назвал даты похолодания в Украине

Второй месяц зимы в украинских регионах-январь, прогнозируют теплым, но будет идти много осадков. В некоторых местах их пройдет в два раза больше нормы. Но придут и морозные периоды, но они будут кратковременны. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, информирует " Метеопрог ".

Погода в январе в Украине (фото из открытых источников)

По прогнозу Кибальчича, в конце первой декады января и сначала второй ожидают некоторое накопившееся на севере Европы проседание холода до более южных широт, в частности на территории Центральной и Восточной Европы.

"Поэтому в Украине также произойдет заметное снижение температуры, особенно в западных, северных и северо-восточных областях. Ориентировочно, в период с 8 по 12 января ночью морозы в северных и восточных областях могут окрепнуть до -15...-20 °С", – предупреждает синоптик.

Но, по словам прогнозиста, это январское похолодание будет кратковременным. Через несколько дней с 13-14 января возобновится зональная циркуляция и температурный фон будет повышаться до оттепели по всем украинским регионам.

Погода в третьей декаде января прогнозируется плюсовой и с большим количеством осадков из-за развития активной циклонической деятельности на территории северо-западной Европы. Столбик термометра в украинских регионах будет показывать плюсовую температуру, а осадки прогнозируются, как дожди, порой с мокрым снегом.

Как утверждает синоптик, январь будет с жаркой погодой, особенно в южных и восточных регионах. Кратковременные морозы в середине января будут нивелированы гораздо большим периодом тёплых дней месяца.

"Количество осадков будет достаточным, местами выпадет более двух месячных норм", — дает прогноз Кибальчич.

Снежный покров, по его словам, будет неустойчивым и пятнистым, и его большая вероятность формирования будет наблюдаться на территории северных, северо-западных и северо-восточных регионов, еще в украинских Карпатах.

"Часто в течение месяца будут наблюдаться туманы. На дорогах периодически возможна гололедица", — завершил прогноз синоптик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине циклонов с ураганными ветрами может стать больше