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Много осадков: какая погода будет в Украине в январе 2024 года

Временами осадков выпадет больше нормы, а вот температура будет выше обычной

сегодня, 21:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Первый месяц нового 2024 года в украинских регионах прогнозируется более теплым, чем это было раньше. Такой прогноз обнародовали в Украинском гидрометцентре

Много осадков: какая погода будет в Украине в январе 2024 года

Погода в январе 2024 в Украине (фото из открытых источников)

"Средняя месячная температура воздуха в январе предполагается 0-4° мороза, в Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2° тепла, что на 1,5-2° выше нормы", — говорится в сообщении.

Количество осадков прогнозируется 32- 43 мм (в горах Крыма 77 мм ), что является нормой. В восточных, Закарпатском, Львовском, Ивано-Франковском и Черновицком регионах ожидается 35- 78 мм осадков (в Карпатах местами 80- 100 мм ), что есть чуть больше нормы.

"В последние десятилетия происходят мощные изменения в климатической системе. В частности, средняя за год температура в Украине выросла на 1 градус. Лето и зима стали теплее почти на 1,5 градуса. Эта зима также не станет исключением", – объяснила ситуацию заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Как она утверждает, прогнозируется, что средняя за сезон температура в нашей стране может быть на 1-2 градуса выше нормы.

"Классически у нас самые низкие температуры наблюдаются где-то в середине января – второй половине января, в феврале, то именно этот период у нас может быть самый холодный. В этот период возможны сильнейшие снегопады, как правило", — прогнозирует синоптик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине циклонов с ураганными ветрами может стать больше. Циклон "Фил", нанесший ущерб в украинских регионах, был одним из сильнейших на территории черноморского региона за последние несколько десятков лет. Далее такие циклоны будут образовываться все чаще. Об этом предупреждает ученый и метеоролог Игорь Кибальчич.



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Источник: https://www.meteo.gov.ua/ua/Prohnoz-na-misyac
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