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Петра Порошенка госпитализировали в одну из киевских больниц

Порошенко находится в больнице, которая специализируется на лечении больных коронавирусом

сегодня, 16:06
Автор:

Павел Зинченко

Пятого президента Украины Петра Порошенко, у которого был обнаружен COVID-19, госпитализировали с двусторонним воспалением легких в больницу в Киеве. Кроме того заболела его дочь. Об этом сообщает Українська правда.

Петра Порошенка госпитализировали в одну из киевских больниц

Петра Порошенко госпитализировали

Петр Порошенко был госпитализирован в одну из больниц Киева, которая лечит больных на коронавирус. В свою очередь, Марина Порошенко сообщила первого октября, что получила повторный отрицательный тест на COVID-19. Она отметила, что пока ее муж лечится, она продолжит избирательную кампанию во главе "евросолидарности" в Киевский горсовет.

Ранее Петр Порошенко лично сообщил на своей странице в Facebook о своем положительном результате теста на коронавирус. 

55-летний Порошенко не отличается крепким здоровьем. Известно, что он уже долгие годы болеет сахарным диабетом. Ранее уже сообщалось, что из-за этой болезни бывший президент совсем не ест сладкого, но иногда любит перекусить пирожками с мясом.

Как сообщало издание "Комментарии", число заразившихся коронавирусом в Украине бьет новые антирекорды. 1 октября число зараженных увеличилось на 4 069 человек.


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