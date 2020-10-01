Снова рекорд: коронавирус в Украине пошел в наступление

Еще 4 069 случаев коронавируса обнаружили украинские медики за вчера. Таким образом Украина обновила собственный коронавирусный рекорд. Предыдущий был установлен накануне. И тогда новых случаев было почти на полсотни меньше. Подробная статистика заболеваемости Covid-19 опубликована на сайте СНБО.

Пандемия коронавируса. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Больше всего новых пациентов обнаружили снова в Харьковской области, и снова их почти полтысячи. Этот регион коронавирус пока атакует активнее всего. По темпам распространения инфекции сразу за ним следуют Киев и Днепропетровская область.

В целом общее количество инфицированных с начала вспышки в Украине достигло уже 213 028 человек. В регионах ситуация такова:

г. Киев — 23155 случаев (+377);



Львовская область — 20590 случаев (+240);

Харьковская область — 19128 случаев (+450);



Черновицкая область — 14605 случаев (+159);

Ивано-Франковская область — 13837 случаев (+137);

Одесская область — 13789 случаев (+260);



Тернопольская область — 13767 случаев (+253);

Ровенская область — 12554 случая (+143);

Закарпатская область — 9918 случаев (+99);

Киевская область — 9279 случаев (+140);



Волынская область — 8194 случая (+135);

Винницкая область — 6308 случаев (+114);

Хмельницкая область — 6188 случаев (+120);

Днепропетровская область — 6088 случаев (+266);



Житомирская область — 6088 случаев (+165);

Сумская область — 4435 случаев (+212);



Черниговская область — 4254 случая (+127);

Черкасская область — 4165 случаев (+143);



Запорожская область — 4128 случаев (+133);

Донецкая область — 3557 случаев (+80);



Николаевская область — 3270 случаев (+107);

Полтавская область — 2345 случаев (+114);

Херсонская область — 1168 случаев (+34);



Кировоградская область — 1127 случаев (+19);

Луганская область — 1091 случай (+42);

На данный момент все еще болеют коронавирусом 114 392 украинца. А вот 94 443 пациента уже смогли Covid-19 победить. За сутки число тех, кто выздоровел, выросло на 2083 человека.

Вместе с тем за вчера коронавирус унес жизни еще 64 украинцев. Общее количество погибших достигло 4193 человек.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что ученые нашли взаимосвязь между коронавирусом и болезнью Паркинсона.

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