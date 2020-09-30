Наступление коронавируса: в Украине новый рекорд

Коронавирус в Украине снова пошел в наступление. За вчера по всей стране обнаружили еще 4027 новых пациентов. Для Украины это пока абсолютный суточный рекорд. Подобных показателей с начала пандемии еще не было. Свежую статистику опубликовали на сайте СНБО.

Коронавирус в Украине. Фото: Reuters

Свой личный рекорд нынче побила Харьковская область. Темпы распространения коронавируса там угрожающе ускоряются. За сутки — 549 новых случаев. Таких показателей не фиксировали еще ни в одном украинском регионе.

Резко выросла заболеваемость и в Донецкой области. За вчера там прибавилось еще 345 пациентов. Для региона это также личный рекорд.

В общем число инфицированных в Украине с начала пандемии достигло 208 959 человек. В регионах ситуация следующая:

г. Киев — 22778 случаев (+219);



Львовская область — 20350 случаев (+265);

Харьковская область — 18678 случаев (+549);



Черновицкая область — 14446 случаев (+166);

Ивано-Франковская область — 13700 случаев (+123);

Одесская область — 13529 случаев (+179);



Тернопольская область — 13514 случаев (+211);

Ровенская область — 12411 случаев (+109);

Закарпатская область — 9819 случаев (+84);

Киевская область — 9139 случаев (+143);



Волынская область — 8059 случаев (+148);

Винницкая область — 6194 случая (+132);

Хмельницкая область — 6068 случаев (+172);



Житомирская область — 5923 случая (+97);

Днепропетровская область — 5822 случая (+271);

Сумская область — 4223 случая (+215);



Черниговская область — 4127 случаев (+28);

Черкасская область — 4022 случая (+141);



Запорожская область — 3995 случаев (+100);

Донецкая область — 3477 случаев (+345);



Николаевская область — 3163 случая (+89);

Полтавская область — 2231 случай (+124);

Херсонская область — 1134 случая (+50);



Кировоградская область — 1108 случаев (+18);

Луганская область — 1049 случаев (+49);

На данный момент все еще болеют коронавирусом 112 470 украинцев. А вот 92 360 смогли болезнь победить. За вчера их число выросло на 2110 человек.

Вместе с тем за вчера коронавирус унес жизни еще 64 украинцев. Общее количество жертв Covid-19 в Украине достигло 4129 человек.

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