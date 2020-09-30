Врут ли тесты: эпидемиолог рассказала, как часто тесты на коронавирус дают ложный результат

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Виолетта Комаровская
Все известные на сейчас тесты на коронавирус так или иначе могут давать ложный результат. Однако на сколько высока вероятность обмана, зависит от способа тестирования. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Екатерина Сояк из Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, передает ТСН.
Тест на коронавирус. Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Самая высокая вероятность получить ложный результат, если для диагностики используется экспресс-тест.
Но и ПЦР-тест — тоже не всегда гарантия точности, утверждает Сояк. Иногда он может показать ложноотрицательный результат. То есть — тест отрицательный, а человек все равно является разносчиком инфекции.
А вот если ПЦР-тест положительный, то, скорее всего, никакой ошибки быть не может.
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