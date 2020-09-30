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Врут ли тесты: эпидемиолог рассказала, как часто тесты на коронавирус дают ложный результат

Чаще всего обманывают экспресс-тесты на коронавирус

сегодня, 08:44
Автор:

Виолетта Комаровская

Все известные на сейчас тесты на коронавирус так или иначе могут давать ложный результат. Однако на сколько высока вероятность обмана, зависит от способа тестирования. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Екатерина Сояк из Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, передает ТСН.

Врут ли тесты: эпидемиолог рассказала, как часто тесты на коронавирус дают ложный результат

Тест на коронавирус. Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Самая высокая вероятность получить ложный результат, если для диагностики используется экспресс-тест.

"Если речь идет о быстрых тестах, то погрешность будет достаточно высокой. Причем мы получим и ложные отрицательные, и ложные положительные результаты. Врачи сейчас для диагностики этот метод не используют, только для скрининга. После этого результаты подтверждают с помощью ПЦР или ИФА-тестов", — говорит врач.

Но и ПЦР-тест — тоже не всегда гарантия точности, утверждает Сояк. Иногда он может показать ложноотрицательный результат. То есть — тест отрицательный, а человек все равно является разносчиком инфекции. 

"Около 25% тех, кто получил отрицательный результат, могут все же быть носителями вируса. Такова погрешность метода", — отметила эпидемиолог. 

А вот если ПЦР-тест положительный, то, скорее всего, никакой ошибки быть не может.

"Если пациент получает положительный результат анализа на коронавирус методом ПЦР, то это почти на 100% означает, что он действительно болеет", — подытожила медик. 

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