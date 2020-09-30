Врут ли тесты: эпидемиолог рассказала, как часто тесты на коронавирус дают ложный результат

Все известные на сейчас тесты на коронавирус так или иначе могут давать ложный результат. Однако на сколько высока вероятность обмана, зависит от способа тестирования. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Екатерина Сояк из Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, передает ТСН.

Тест на коронавирус. Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Самая высокая вероятность получить ложный результат, если для диагностики используется экспресс-тест.

"Если речь идет о быстрых тестах, то погрешность будет достаточно высокой. Причем мы получим и ложные отрицательные, и ложные положительные результаты. Врачи сейчас для диагностики этот метод не используют, только для скрининга. После этого результаты подтверждают с помощью ПЦР или ИФА-тестов", — говорит врач.

Но и ПЦР-тест — тоже не всегда гарантия точности, утверждает Сояк. Иногда он может показать ложноотрицательный результат. То есть — тест отрицательный, а человек все равно является разносчиком инфекции.

"Около 25% тех, кто получил отрицательный результат, могут все же быть носителями вируса. Такова погрешность метода", — отметила эпидемиолог.

А вот если ПЦР-тест положительный, то, скорее всего, никакой ошибки быть не может.

"Если пациент получает положительный результат анализа на коронавирус методом ПЦР, то это почти на 100% означает, что он действительно болеет", — подытожила медик.

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