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У Петра Порошенко – Covid-19

По словам Порошенко, он получил положительный тест на Covid-19

29 сентября 2020, 19:30
Автор:

Максим Иванов

Пятый президент Украины и народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заразился коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сам политик написал на своей странице в Facebook.

У Петра Порошенко – Covid-19

Пятый президент Украины Петр Порошенко

"Получил положительный тест на Covid. Невовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Значительно коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя!", — написал Порошенко.

Отметим, что темпы распространения коронавируса приближаются к рекордным по Украине. За сутки в стране обнаружили еще 3627 больных с Covid-19. Собственный антирекорд побила Харьковская область. Об этом свидетельствуют данные на сайте СНБО. 

Как ранее писали "Комментарии", сегодня лидером по количеству новых случаев среди всех украинских регионов стала Харьковщина. Положительными оказались тесты на коронавирус 426 пациентов. Это самый высокий показатель прироста больных в данном регионе с начала пандемии в Украине. Не слишком далеко от этого показателя ушел Киев. Здесь также более 400 новых случаев, а именно 416. Впрочем, для Киева это уже не рекорд.

Общее количество инфицированных по состоянию на утро 29 сентября достигло 204 932 человек. Больше всего поражены коронавирусом все тот же Киев, Львовская и Харьковская области. 


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