Коронавирус в Украине: какой регион побил собственный антирекорд

Темпы распространения коронавируса приближаются к рекордным по Украине. За сутки в стране обнаружили еще 3627 больных с Covid-19. Собственный антирекорд побила Харьковская область. Об этом свидетельствуют данные на сайте СНБО.

Пандемия коронавируса. Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Сегодня лидером по количеству новых случаев среди всех украинских регионов стала Харьковщина. Положительными оказались тесты на коронавирус 426 пациентов. Это самый высокий показатель прироста больных в данном регионе с начала пандемии в Украине. Не слишком далеко от этого показателя ушел Киев. Здесь также более 400 новых случаев, а именно 416. Впрочем, для Киева это уже не рекорд.

Общее количество инфицированных по состоянию на утро 29 сентября достигло 204 932 человек. Больше всего поражены коронавирусом все тот же Киев, Львовская и Харьковская области. В целом в регионах ситуация следующая:

г. Киев — 22559 случаев (+416);



Львовская область — 20085 случаев (+169);

Харьковская область — 18129 случаев (+426);



Черновицкая область — 14280 случаев (+167);

Ивано-Франковская область — 13577 случаев (+132);

Одесская область — 13350 случаев (+271);



Тернопольская область — 13303 случая (+164);

Ровенская область — 12302 случая (+157);

Закарпатская область — 9735 случаев (+81);

Киевская область — 8996 случаев (+142);



Волынская область — 7911 случаев (+136);

Винницкая область — 6062 случая (+88);

Хмельницкая область — 5896 случаев (+149);



Житомирская область — 5826 случаев (+47);

Днепропетровская область — 5551 случай (+200);

Черниговская область — 4099 случаев (+103);

Сумская область — 4008 случаев (+195);

Запорожская область — 3895 случаев (+122);



Черкасская область — 3881 случай (+122);

Донецкая область — 3132 случая (+86);



Николаевская область — 3074 случая (+63);

Полтавская область — 2107 случаев (+135);



Кировоградская область — 1090 случаев (+13);

Херсонская область — 1084 случая (+22);

Луганская область — 1000 случаев (+21);

Все еще болеют коронавирусом 112 414 украинцев. А вот число тех, кто победил болезнь, выросло на 1797 и теперь достигает 90 250 человек.

Вместе с тем коронавирус за вчера унес жизни еще 69 пациентов с Covid-19. Общее количество погибших с начала пандемии в Украине — 4065.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, чем заболеть проще - коронавирусом или же туберкулезом.

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