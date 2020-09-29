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Туберкулез vs коронавирус: чем легче заболеть

Врач ответила на популярный сейчас вопрос среди украинцев

29 сентября 2020, 04:45 comments840
Автор:

Таисия Ерохина

Заболеть коронавирусной инфекцией значительно проще и быстрее, чем туберкулезом. Об этом рассказала в Facebook-сообществе "Врачи-эксперты Минздрава Украины" детский фтизиатр и пульмонолог, главный специалист-эксперт по детской фтизиатрии Департамента здравоохранения Львовской ОГА, кандидат медицинских наук Юлия Летц.

Туберкулез vs коронавирус: чем легче заболеть

Такой ответ врач объясняет вирулентностью. То есть болезнетворность вируса значительно выше, чем вирулентность палочки Коха. Кроме того, отмечается, что эпидемия туберкулеза в Украине продолжается уже около 20 лет. И многие среди взрослого населения являются инфицированными, говорит Летц, но болеют не все. По словам врача, это происходит благодаря состоянию иммунитета человека и генетической предрасположенности.

Врач добавила, что больным туберкулезом, которые лечатся амбулаторно и инфицировались коронавирусом, следует обратиться к своему семейному врачу. Специалист должен определить алгоритм действия для этого пациента и уведомить фтизиатра, который курирует лечение туберкулеза.

Напомним, врач назвала главные различия в симптомах коронавируса, гриппа и ОРВИ.


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