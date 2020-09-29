Туберкулез vs коронавирус: чем легче заболеть

Заболеть коронавирусной инфекцией значительно проще и быстрее, чем туберкулезом. Об этом рассказала в Facebook-сообществе "Врачи-эксперты Минздрава Украины" детский фтизиатр и пульмонолог, главный специалист-эксперт по детской фтизиатрии Департамента здравоохранения Львовской ОГА, кандидат медицинских наук Юлия Летц.

Такой ответ врач объясняет вирулентностью. То есть болезнетворность вируса значительно выше, чем вирулентность палочки Коха. Кроме того, отмечается, что эпидемия туберкулеза в Украине продолжается уже около 20 лет. И многие среди взрослого населения являются инфицированными, говорит Летц, но болеют не все. По словам врача, это происходит благодаря состоянию иммунитета человека и генетической предрасположенности.

Врач добавила, что больным туберкулезом, которые лечатся амбулаторно и инфицировались коронавирусом, следует обратиться к своему семейному врачу. Специалист должен определить алгоритм действия для этого пациента и уведомить фтизиатра, который курирует лечение туберкулеза.

Напомним, врач назвала главные различия в симптомах коронавируса, гриппа и ОРВИ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!