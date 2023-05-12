Перспективы конфискации активов РФ в пользу Украины: что дает прецедент с олигархом Малофеевым

Решение американской Фемиды конфисковать и передать Украине активы российского олигарха Константина Малофеева предсказуемо вызвало бурную реакцию в Кремле. Однако процесс, как говорится, пошел, что дает надежду на подобные подвижки в Европе. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами перспективы конфискации российских активов и их передачи на восстановление Украины.

Константин Малофеев. Фото: из открытых источников

Учитывая, что Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма, это дает дополнительные аргументы в пользу процессов репараций, которые могут коснуться российских средств

Председатель совета в Институт налоговых реформ, вице-президент в Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко уверена, что мы имеем очень хороший знак, замечательное начало процессов репарации.

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"Вести иск в суде США против правительства России, его ведомств и органов (по поводу ущерба, нанесенного украинскому народу, предприятиям и экономике российской агрессивной войной) трудно. В Соединенных Штатах иммунитет иностранного государства от гражданской ответственности регулируется федеральным законом, известным как Закон "Об иммунитете иностранных государств" ("FSIA"). Согласно FSIA, иностранное государство теряет защиту государственного иммунитета, если заявитель (тот, кто подал иск) может установить установленное законом исключение из иммунитета", – поясняет эксперт.

По ее словам, этот документ касается четырех возможных исключений иммунитета, признанных FSIA: "исключение терроризма", "исключение коммерческой деятельности", "исключение экспроприации" и "исключение арбитража".

Кроме того, продолжает Елена Хотенко, этот документ касается исков, доступных против соответствующих представителей (не государств), в том числе государственных служащих и частных лиц, поддерживающих военные действия России (чье поведение наносит ущерб Украине).

Далее, поясняет эксперт, будут процессы вопросов "взимаемости", то есть того, насколько доступны активы РФ, ее ведомств и органов, а также предприятий в государственной собственности ("SOE"), чтобы выполнить любое судебное решение.

"Новость о конфискации у Малофеева касается не государства, а гражданина и его активов, однако всё это полностью связано, – уверяет Елена Хотенко. – Также, учитывая, что Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма, это дает дополнительные аргументы в пользу процессов репараций, которые могут коснуться российских средств в Европе. Если данный процесс начнется – это упростит механизмы взимания этого имущества, юридического оформления репараций и передачи российских финансов Украине".

Ситуация с Малофеевым – очень показательный и хороший пример

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак отмечает, что мир давно готовится к арестам активов российских физлиц, компаний, банков. И, возможно, даже золотовалютных резервов (ЗВР). Сейчас они заблокированы, в том числе в США, ЕС, Швейцарии, Великобритании, Японии и так далее.

"Вопрос суверенных активов – очень непростой. И он может затянуться на долгие годы, – предупреждает эксперт. – В частности, США побаиваются, что, если они конфискуют российские ЗВР и направят их на восстановление Украины, это может существенно уменьшить доверие к американской юрисдикции. Соответственно, уменьшит количество активов, которые другие государства размещают в США, снизят покупку американского госдолга. И это может ударить по экономике самих Штатов. Уже сейчас видно, что арест российских активов снизил интерес иностранных государств к размещению своих ЗВР в ценных бумагах Штатов".

Отдельный раздел – арест активов компаний, лиц, которые приближены к Кремлю, к которым есть вопросы у правосудия.

"Случай с тем же Малофеевым – это судебное преследование за помощь в обходе санкций. Активы таких физлиц арестовываются. В той же Европе их, принадлежащих, как правило, российским олигархам, примерно на 120 млрд долларов. Немалая часть есть в США, других стран антироссийской коалиции, – рассказывает Тарас Козак.

По его словам, интересно, что 10-й пакет санкций ЕС (а сейчас уже идет работа над 11-м) предусматривает, что Европа должна провести систематизацию всех арестованных, заблокированных активов олигархов страны-агрессора. Что позволит оперировать уже конкретными цифрами, а не теми, которые становятся общедоступными благодаря тем или иным аналитическим материалам.

"При этом, ситуация с Малофеевым – очень показательный и хороший пример. Точечный, но важный прецедент, – считает эксперт. Относительно небольшая в разрезе общей экономики сумма (5 млн долларов, принадлежащих данному олигарху) решением генпрокурора США может быть передана на восстановление Украины, пострадавшей в результате российской агрессии. Если это решение будет реализовано, то средства поступят на счет украинского правительства. А этот прецедент точно будет расширен на значительно большие суммы российских олигархов, которые, как правило, держат их в США в виде ценных бумаг, депозитов, частей разных компаний, акций и так далее".

Тарас Козак отмечает, что западные страны побаиваются делать более активные шаги в данном направлении еще по одной причине. Иностранные компании, инвесторы держат в РФ огромные активы. Речь о сотнях млрд долларов (доли в больших компаниях, акции). Россия частично заблокировала эти средства. И позиция США, Европы, заключается также в том, чтобы не навредить своим компаниями, инвесторам, вложившимся в свое время в РФ. Чтобы они не получили серьезных убытков вследствие встречных арестов со стороны России.

"Также следует понимать, что заблокированные средства физлиц, компаний, а возможно и в целом российской державы, не обязательно после того как будут изъяты у их владельцев — пойдут в полном объеме на восстановление Украины, – предупреждает эксперт. – На эти средства будут также претендовать представители данных стран, чьи активы были арестованы или заблокированы в РФ. Учитывая это, не факт, что Украина получить серьезные средства, даже если западные страны примут решения об изъятии соответствующих активов российских граждан, компаний или собственно государства-агрессора".

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