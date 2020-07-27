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Эксклюзив "Перемирие" на Донбассе и украинские курорты под водой: каким был понедельник

Сегодня в "красной" зоне, где не ослабят карантин, оказались западная Украина и Харьковская область, а в Запорожской из-за ливней на улицах образовались реки

сегодня, 18:30
Автор:

Елена Волкова
"Перемирие" на Донбассе и украинские курорты под водой: каким был понедельник

"Красная" зона. По состоянию на сегодня, 27 июля, шесть регионов не отвечают критериям, которые являются основными в ослаблении ограничений. Так, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Харьковская области пока к смягчению карантина не готовы. В МОЗ поясняют: среди важных критериев, по которым и оценивали области, - загруженность больниц не более, чем 50%, среднее количество тестов ПЦР должно быть более 24 на 100 000 человек за последнюю неделю, а показатель динамики инфицирования не должен быть более 10%. Отметим, что, согласно постановлению Кабмина, адаптивный карантин в Украине будет действовать минимум до 31 августа. 

Эхо договоренности с Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский впервые за 5 месяцев провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Говорили, в частности, о Донбассе. Какие выводы можно сделать из тех данных, что стали известны после этого разговора, стоит ли ждать реального перемирия или нас ждет капитуляция, как считают оппоненты президента из правого крыла - на эти и другие вопросы в эксклюзиве “Комментариев” ответили эксперты

Непогода. Дожди на юге Украины явно подпортили отдых в Запорожской области: в курортных Бердянске и Кирилловке улицы оказались под водой. Соответствующие фото и видео выложили в Сеть очевидцы. По словам отдыхающих, автомобили буквально плавают по улицам. К тому же, центр Бердянска из-за непогоды остался без света. Тем временем в Кирилловке сейчас по колено воды. Туристы говорят, что на пляже тоже не отдохнешь: море неспокойное и дует сильный ветер. 


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