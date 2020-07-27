Известные украинские курорты ушли под воду и оказались без света (фото, видео)

Вчерашние дожди на юге Украины явно подпортили отдых в Запорожской области: в курортных Бердянске и Кирилловке улицы оказались под водой. Соответствующие фото и видео выложили в Сеть очевидцы.

По словам отдыхающих, автомобили буквально плавают по улицам. К тому же, центр Бердянска из-за непогоды остался без света. Тем временем в Кирилловке сейчас по колено воды. Туристы говорят, что на пляже тоже не отдохнешь: море неспокойное и дует сильный ветер.

Как ранее сообщали “Комментарии”, грозовыми тучами может затянуть небо над Украиной в понедельник, 27 июля. Однако от жары дожди сильно не спасут. А вот навредить могут. Сразу в нескольких областях объявили штормовое предупреждения. Такой прогноз погоды на сегодня сделали синоптики Укргидрометцентра. Самыми дождливыми сегодня будут западные регионы Украины. Осадки с грозами синоптики обещают почти повсеместно. Почти безоблачным небо будет только над Винницкой областью. Температура воздуха днем местами поднимется до +27.

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