Погода в Украине: синоптики предупредили об опасности

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Виолетта Комаровская
Фото: goodfon.ru
Грозовыми тучами может затянуть небо над Украиной в понедельник, 27 июля. Однако от жары дожди сильно не спасут. А вот навредить могут. Сразу в нескольких областях объявили штормовое предупреждения. Такой прогноз погоды на сегодня сделали синоптики Укргидрометцентра.
Самыми дождливыми сегодня будут западные регионы Украины. Осадки с грозами синоптики обещают почти повсеместно. Почти безоблачным небо будет только над Винницкой областью. Температура воздуха днем местами поднимется до +27.
К слову, именно на Западе непогода может навредить местным жителям. Из-за обильных дождей может подняться уровень воды на Днестре. В связи с этим во Львовской и Ивано-Франковской областях Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение.
Небольшие грозовые дожди также могут пройти в Запорожской и Донецкой областях. На остальной территории Украины будет сухо.
На Севере, в Центре и на Востоке погода будет приблизительно одинаковой. Синоптики обещают +29-31 днем и +15-18 ночью.
До +33 может прогреться воздух днем на Юге Украины. Самой жаркой сегодня будет Николаевская область. Ночи в южных регионах также достаточно теплые - до +22.
Стоит отметить, что, по прогнозам Укргидрометцентра, жара в Украине в ближайшие дни будет только усиливаться и, не исключено, достигнет рекордных отметок июля.
Ранее "Комментарии" также рассказывали, какой будет погода в течение последней недели июля.
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