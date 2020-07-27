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Погода в Украине: синоптики предупредили об опасности

Из-за сильной грозы вода в реках может подняться почти на метр

сегодня, 06:50 comments641
Автор:

Виолетта Комаровская
Погода в Украине: синоптики предупредили об опасности

Фото: goodfon.ru

Грозовыми тучами может затянуть небо над Украиной в понедельник, 27 июля. Однако от жары дожди сильно не спасут. А вот навредить могут. Сразу в нескольких областях объявили штормовое предупреждения. Такой прогноз погоды на сегодня сделали синоптики Укргидрометцентра. 

Самыми дождливыми сегодня будут западные регионы Украины. Осадки с грозами синоптики обещают почти повсеместно. Почти безоблачным небо будет только над Винницкой областью. Температура воздуха днем местами поднимется до +27.

К слову, именно на Западе непогода может навредить местным жителям. Из-за обильных дождей может подняться уровень воды на Днестре. В связи с этим во Львовской и Ивано-Франковской областях Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение.

Небольшие грозовые дожди также могут пройти в Запорожской и Донецкой областях. На остальной территории Украины будет сухо.

На Севере, в Центре и на Востоке погода будет приблизительно одинаковой. Синоптики обещают +29-31 днем и +15-18 ночью.

До +33 может прогреться воздух днем на Юге Украины. Самой жаркой сегодня будет Николаевская область. Ночи в южных регионах также достаточно теплые - до +22.

Стоит отметить, что, по прогнозам Укргидрометцентра, жара в Украине в ближайшие дни будет только усиливаться и, не исключено, достигнет рекордных отметок июля.

Ранее "Комментарии" также рассказывали, какой будет погода в течение последней недели июля. 


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