Погода в июле: синоптик рассказала, каким будет конец месяца

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Погода во второй половине июля в Украине будет нестабильной, а украинцев ждут резкие скачки температуры. Такой прогноз сделала профессор Национальной Академии наук, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазирова, пишет "Обозреватель".

Уже сегодня на Западе синоптики Укргидрометцентра прогнозируют сильные дожди, которые могут спровоцировать паводки. В то же время, на остальной территории Украины будет жарко. Такая нестабильная погода была характерна для начала июля и сохранится до конца месяца.

"Май, июнь и июль проходят нетрадиционно. Например, в первые дни июля было очень жарко - до +30 по Киеву и выше. А уже к 8 июля дневная температура резко упала до +21. За сутки перепад - почти 11 градусов. Затем температура также резко повысилась до +32, но к вечеру от жары не осталось и следа, а перепад составил до 18 градусов за короткий промежуток времени. Это я привожу пример того, какими стали современные погодные условия. Температуры сейчас очень неустойчивые. В летних днях мы видим осенние и весенние процессы", - говорит синоптик.

К подобным колебаниям температуры украинцам следует привыкнуть, ведь спровоцировали их изменения климата. Они же привели к тому, что Украина начала страдать от пыльных бурь, сильного ветра и мощных ливней.

В июле следующий резкий перепад температур ожидается уже через несколько дней.

"Резкое понижение температуры произойдет ближе к концу месяца. Столбики термометров могут опуститься до 20 градусов. Высокие температуры мы ожидаем в августе, хотя сильной жары и не предвидится. А вот осадков будет мало", - прогнозирует Вазира Мартазирова.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, где в Украине похолодает уже сегодня.

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