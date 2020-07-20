Прогноз погоды на 20 июля: в Украину идет похолодание (карта)

Сегодня часть Украины окажется под куполом циклона. Согласно информации Гидрометцентра страны, на юге и западе прогнозируют ливни с грозой, хотя столбики термометров будут показывать до +32 градусов (смотри карту).

Так, в о Львове, Ужгороде, Хмельницком сегодня возможны осадки, а воздух прогреется до +26-ти. На градус теплее будет в Чернигове, Сумах, Харькове, Полтаве и Черкассах, где прогнозируют солнечную погоду. В Киеве сегодня +28, как и в Луганске, Донецке и Кропивницком. В Одессе и Симферополе - 30 тепла, а в Херсоне и Запорожье будет +32.





К концу недели в Украине похолодает. Невзирая на то, что синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду, температура в большинстве городов будет колебаться от 21-го до 23-х градусов тепла.





Напомним, грядущая осень будет теплее обычной, а летний сезон продлится, как минимум, до конца сентября. По словам начальника отдела агрометеорологии “Укргидрометцентра” Татьяны Адаменко, зима 2020-2021 года будет теплой, так как вероятность обратного - менее 10%. Оттепели, ледяной дождь и небольшие морозы будут приходить на смену друг другу.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!