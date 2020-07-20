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Последствия дождей: синоптики предупредили об угрозе паводков

Уровень воды в некоторых украинских реках может подняться сразу на метр

сегодня, 10:38
Автор:

Виолетта Комаровская
Последствия дождей: синоптики предупредили об угрозе паводков

Фото: davr.gov.ua

Обильные ливни, которые прогнозируют синоптики в Украине, поставят под угрозу имущество некоторых жителей прибрежных зон. Небольшие паводки возможны в западных регионах, в частности во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Волынской областях. Об этом предупредили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. 

Грозовые дожди на Западной Украине, которые пройдут сегодня, до завтра вряд ли закончатся. Обильные осадки могут спровоцировать поднятие уровня воды в местных реках. Однако оно будет не критичным, - сообщили в ГСЧС. В некоторых районах, местные жители вообще никак не ощутят его на себе.

"На реках бассейна Сяна и Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях вода может подняться на 0,2-1 метр. Вода может выйти на отдельные участки в речных поймах. Других негативных последствий не будет", - говорится в сообщении спасателей. 

А вот на Закарпатье после дождей может подтопить населенные пункты, которые стоят в низине. Приготовиться к паводку рекомендуют и жителям Волынской области.

"На реках Припять и Стохид будет превышение отметки затопления придомовых участков и сельскохозяйственных угодий в некоторых селах Ратновского и Любешовского района", - предупредили в ГСЧС. 

Напомним, что в июне западные регионы Украины пострадали от сильных паводков. Сотни сел затопило после обильных дождей. 


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