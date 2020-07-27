"Красная" зона Украины: в каких областях не смягчат карантин и почему

Чиновники сообщили о том, какие области Украины не готовы к смягчению карантина. Об этом информирует официальный сайт МОЗ.

По состоянию на сегодня, 27 июля, шесть регионов не отвечают критериям, которые являются основными в ослаблении ограничений. Так, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Харьковская области пока к смягчению карантина не готовы. В МОЗ поясняют: среди важных критериев, по которым и оценивали области, - загруженность больниц не более, чем 50%, среднее количество тестов ПЦР должно быть более 24 на 100 000 человек за последнюю неделю, а показатель динамики инфицирования не должен быть более 10%. Отметим, что, согласно постановлению Кабмина, адаптивный карантин в Украине будет действовать минимум до 31 августа.

Напомним, 1-го сентября дети в Украине пойдут в школу, как и было запланировано изначально. На карантине останутся лишь те учебные заведения, которые будут находиться в эпицентре распространения коронавируса. Окончательный формат обучения во время пандемии коронавируса утвердили накануне. Согласно новому постановлению Кабмина об адаптивном карантине, Украину поделят на зоны: зеленые, желтые, оранжевые и красные. Зеленые - это самые безопасные регионы, где риск инфицирования COVID-19 минимальный. Красные, соответственно, - те, где коронавирус будет распространяться быстрее всего.

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