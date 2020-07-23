Карантин в Украине: кому разрешат пойти в школу 1 сентября

Фото: pixabay.com

С 1-го сентября дети в Украине пойдут в школу, как и было запланировано изначально. На карантине останутся лишь те учебные заведения, которые будут находится в эпицентре распространения коронавируса. Об этом рассказала замминистра образования Любомира Мандзий в эфире канала "Украина 24".

Окончательный формат обучения во время пандемии коронавируса утвердили накануне. Согласно новому постановлению Кабмина об адаптивном карантине, Украину поделят на зоны: зеленые, желтые, оранжевые и красные. Зеленые - это самые безопасные регионы, где риск инфицирования COVID-19 минимальный. Красные, соответственно, - те, где коронавирус будет распространяться быстрее всего.

"Решение о том, к какой зоне отнести конкретный регион, будет принимать Государственная комиссия по техногенной безопасности. Если ваш город или поселок окажется в оранжевой, желтой или зеленой зоне, вы можете даже не сомневаться - ваши дети, как и положено, сядут за парты 1 сентября. А вот при внедрении красного уровня посещать учебные заведения, в том числе школы, запрещено", - объяснила Мандзий.

В то же время, как только Комиссия отменит в регионе красный уровень, дети сразу же смогут вернуться на занятия.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко журналистам "Украинского радио" рассказал, что в тех школах, которые все же откроются 1 сентября, будут определенные правила посещения.

"Рекомендации к работе школ в оранжевой, желтой и зеленой зонах будут. Мы сейчас их согласовываем с Министерством образования. Нужно сделать такие требования, которые будут реально выполнимыми. Например, нельзя обязать учеников беспрерывно находится в течение шести уроков в масках. Нам придется идти на риски, чтобы обеспечить детям доступ к образованию", - сказал Ляшко.

Ранее "Комментарии" также писали о том, когда, по мнению главного санитарного врача, людей начнут массово вакцинировать от коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!