Карантин в Украине: кому разрешат пойти в школу 1 сентября

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Виолетта Комаровская
Фото: pixabay.com
С 1-го сентября дети в Украине пойдут в школу, как и было запланировано изначально. На карантине останутся лишь те учебные заведения, которые будут находится в эпицентре распространения коронавируса. Об этом рассказала замминистра образования Любомира Мандзий в эфире канала "Украина 24".
Окончательный формат обучения во время пандемии коронавируса утвердили накануне. Согласно новому постановлению Кабмина об адаптивном карантине, Украину поделят на зоны: зеленые, желтые, оранжевые и красные. Зеленые - это самые безопасные регионы, где риск инфицирования COVID-19 минимальный. Красные, соответственно, - те, где коронавирус будет распространяться быстрее всего.
"Решение о том, к какой зоне отнести конкретный регион, будет принимать Государственная комиссия по техногенной безопасности. Если ваш город или поселок окажется в оранжевой, желтой или зеленой зоне, вы можете даже не сомневаться - ваши дети, как и положено, сядут за парты 1 сентября. А вот при внедрении красного уровня посещать учебные заведения, в том числе школы, запрещено", - объяснила Мандзий.
В то же время, как только Комиссия отменит в регионе красный уровень, дети сразу же смогут вернуться на занятия.
Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко журналистам "Украинского радио" рассказал, что в тех школах, которые все же откроются 1 сентября, будут определенные правила посещения.
"Рекомендации к работе школ в оранжевой, желтой и зеленой зонах будут. Мы сейчас их согласовываем с Министерством образования. Нужно сделать такие требования, которые будут реально выполнимыми. Например, нельзя обязать учеников беспрерывно находится в течение шести уроков в масках. Нам придется идти на риски, чтобы обеспечить детям доступ к образованию", - сказал Ляшко.
Ранее "Комментарии" также писали о том, когда, по мнению главного санитарного врача, людей начнут массово вакцинировать от коронавируса.
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