kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.07.2020

BTC/USD

9503.48

ETH/USD

262.51

LTC/USD

44.87

НБУ 23.07.2020

USD/UAH

28.09

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Карантин в Украине: кому разрешат пойти в школу 1 сентября
commentss НОВОСТИ Все новости

Карантин в Украине: кому разрешат пойти в школу 1 сентября

В Минобразования не исключают, что некоторые школы с первого сентября могут не открыться

сегодня, 09:35
Автор:

Виолетта Комаровская
Карантин в Украине: кому разрешат пойти в школу 1 сентября

Фото: pixabay.com

С 1-го сентября дети в Украине пойдут в школу, как и было запланировано изначально. На карантине останутся лишь те учебные заведения, которые будут находится в эпицентре распространения коронавируса. Об этом рассказала замминистра образования Любомира Мандзий в эфире канала "Украина 24".

Окончательный формат обучения во время пандемии коронавируса утвердили накануне. Согласно новому постановлению Кабмина об адаптивном карантине, Украину поделят на зоны: зеленые, желтые, оранжевые и красные. Зеленые - это самые безопасные регионы, где риск инфицирования COVID-19 минимальный. Красные, соответственно, - те, где коронавирус будет распространяться быстрее всего. 

"Решение о том, к какой зоне отнести конкретный регион, будет принимать Государственная комиссия по техногенной безопасности. Если ваш город или поселок окажется в оранжевой, желтой или зеленой зоне, вы можете даже не сомневаться - ваши дети, как и положено, сядут за парты 1 сентября. А вот при внедрении красного уровня посещать учебные заведения, в том числе школы, запрещено", - объяснила Мандзий. 

В то же время, как только Комиссия отменит в регионе красный уровень, дети сразу же смогут вернуться на занятия. 

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко журналистам "Украинского радио" рассказал, что в тех школах, которые все же откроются 1 сентября, будут определенные правила посещения. 

"Рекомендации к работе школ в оранжевой, желтой и зеленой зонах будут. Мы сейчас их согласовываем с Министерством образования. Нужно сделать такие требования, которые будут реально выполнимыми. Например, нельзя обязать учеников беспрерывно находится в течение шести уроков в масках. Нам придется идти на риски, чтобы обеспечить детям доступ к образованию", - сказал Ляшко.

Ранее "Комментарии" также писали о том, когда, по мнению главного санитарного врача, людей начнут массово вакцинировать от коронавируса


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!