В МОЗ рассказали, когда можно будет вакцинироваться от коронавируса

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Вакцина от коронавируса в открытом доступе может появиться уже следующей весной. Об этом рассказал главный санврач Украины в эфире "Украинского радио". По словам Виктора Ляшко, на решающую клиническую стадию испытаний переходят сразу 7 вакцин по всему миру.

Если вакцины, которые сейчас тестируют в мире, не будут вызывать серьезных побочных эффектов, но при этом обеспечат человека иммунитетом от коронавируса, их могут начать массово вводить пациентам уже менее чем через год - следующей весной.

"Разработки вакцины продолжаются. Уже семь препаратов переходят на третью стадию испытаний - клиническую. Как только у нас появятся вакцины - а я предполагаю, что это случится весной - мы сможем бороться с коронавирусом гораздо более эффективно", - говорит Ляшко.

К тому моменту главным инструментом борьбы с COVID-19 будет оставаться карантин.

"Мы справимся с коронавирусом. Пока это будет карантин и различные противоэпидемические мероприятия. Затем это будет или вакцина, или же препараты для лечения", - отметил главный санитарный врач Украины.

Что касается тестирования на коронавирус, то к осени количество пациентов, у которых будут брать анализы, в Украине должно вырасти вдвое.

"Закон предусматривает, что бесплатные тесты мы можем делать определенным группам. Сейчас мы в день делаем около 14 тысяч таких тестов. Но с тем оборудованием, которое мы должны получить, уже в сентябре показатели вырастут вдвое. Главное теперь найти больше персонала", - сказал чиновник.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, почему Виктор Ляшко решил не бороться за кресло мэра Киева на праймериз "Сулги народа".

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