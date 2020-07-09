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Зеленский рассказал, когда дети смогут пойти в школу

Украинская система образования технически не готова к дистанционному обучению, - Зеленский

сегодня, 13:03
Автор:

Виолетта Комаровская
Зеленский рассказал, когда дети смогут пойти в школу

Фото: Depositphotos

В школу после карантина и каникул украинские дети, вероятно, вернутся уже 1 сентября. Перейти полностью на дистанционное обучение система образования не готова. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в Волынской области, куда приехал с рабочим визитом, пишет "Униан". 

Прежде всего на пути онлайн-обучения станет отсутствие интернет-покрытия во многих отдаленных населенных пунктах. Ученики из таких сел просто не смогут ни получать задания, ни выполнять их, ни нормально общаться с учителем. 

"Чтобы было нормальное дистанционное обучение, 3G и 4G-покрытие должно быть абсолютно по всей стране. Да, связь у нас улучшается. Но не знаю, готовы ли мы на столько, чтобы перейти на дистанционное обучение", - говорит президент.

Зеленский надеется, что 1 сентября украинские школьники, как и обычно, смогут сесть за парты. Но на сто процентов утверждать не берется. Так как все будет зависеть от темпов распространения коронавируса. 

"Говорить что-либо о наших расчетах мы не можем. Видите, что сейчас происходит с COVID-19 по всему миру - контролировать его крайне сложно, и Украина тоже не исключение в этом вопросе", - объяснил Зеленский. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, почему украинские школьники могут остаться без 1-го сентября


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