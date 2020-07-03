Первого сентября у школьников может и не быть, стало известно почему

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Татьяна Веремеева
Образовательный процесс в Украине в его классическом
понимании должен начаться с 1 сентября. Правда это будет возможным только в том
случае, если в стране будут умеренные темпы развития эпидемии коронавируса. Об
этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.
В то же время глава правительства отметил, что если
эпидемиологическая ситуация в стране будет ухудшаться, то школьники могут начать
учебный год дистанционно. Шмыгаль заявляет, что уже сейчас правительство
работает над тем, чтобы в случае дистанционного обучения дети могли получать
полноценное образование. В то же время традиционный учебный процесс в
приоритете правительства и власть все же надеется, что школьники 1 сентября
смогут сесть за парты в своих классах.
Заявления премьера связаны с ростом количества новых
случаев заражения коронавирусом в стране, а также с готовностью всего мира ко
второй волне заболевания.
В любом случае пандемия коронавируса уже внесла
значительные коррективы в жизнь людей по всему миру. Образовательный процесс в
нашей стране будет начат с соблюдением элементов защиты детей и учителей:
масочного режима, дистанции и дезинфекции.
Напомним, что Министерство образования и науки Украины опубликовало информацию касательно минимальной стоимости обучения на контрактной основе в 160 заведениях высшего образования в нашей стране. Согласно данным ведомства, один год обучения обойдется от 6 до 47 тыс. гривень.
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