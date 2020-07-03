Первого сентября у школьников может и не быть, стало известно почему

Образовательный процесс в Украине в его классическом понимании должен начаться с 1 сентября. Правда это будет возможным только в том случае, если в стране будут умеренные темпы развития эпидемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.



В то же время глава правительства отметил, что если эпидемиологическая ситуация в стране будет ухудшаться, то школьники могут начать учебный год дистанционно. Шмыгаль заявляет, что уже сейчас правительство работает над тем, чтобы в случае дистанционного обучения дети могли получать полноценное образование. В то же время традиционный учебный процесс в приоритете правительства и власть все же надеется, что школьники 1 сентября смогут сесть за парты в своих классах.

Заявления премьера связаны с ростом количества новых случаев заражения коронавирусом в стране, а также с готовностью всего мира ко второй волне заболевания.

В любом случае пандемия коронавируса уже внесла значительные коррективы в жизнь людей по всему миру. Образовательный процесс в нашей стране будет начат с соблюдением элементов защиты детей и учителей: масочного режима, дистанции и дезинфекции.

Напомним, что Министерство образования и науки Украины опубликовало информацию касательно минимальной стоимости обучения на контрактной основе в 160 заведениях высшего образования в нашей стране. Согласно данным ведомства, один год обучения обойдется от 6 до 47 тыс. гривень.

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