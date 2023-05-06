Перед каким вызовом оказалась Молдова – кто может помочь Кишинёву вернуть Приднестровье

Молдова, которая пытается активнее, чем раньше, противостоять российскому влиянию, оставаясь при этом под прицелом Кремля, могла быть оккупирована РФ, если бы той удалось победить Украину в рамках своего полномасштабного вторжения. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду. Какие вызовы стоят сейчас перед Молдовой? Как ситуация вокруг нее и внутри республики может развиваться дальше? Почему это важно для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Молдова. Фото: из открытых источников

Восстановление территориальной целостности Молдовы, как и Украины, будет зависеть от успехов ВСУ в войне с Россией

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:

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внесшей Путина в "черный список", это уже как "здрасьте" каждое утро. Я давно подписан на медведевский канал и получаю неимоверное удовольствие, каждый раз читая его просто уникальные по своей тупости, однобокости и примитивизму сообщения. Не верится, что этот идиотизм творит человек, который не так давно был то президентом, то премьером России. Однако сам Медведев публично подтвердил, что именно он автор подобного "творчества". Это говорит о качестве российской политики". "Любая безумная реакция экс-президента России, нынешнего замглавы Совбеза РФ Медведева, включая его недавние выпады против Молдовы

Что до Молдовы, то, по мнению Георгия Туки, ее политика касательно РФ слишком мягкая.

"Всякого рода дипломатические действия и заявления никоим образом не влияют на ситуацию внутри самой Молдовы. И прозрачный намек Медведева на Приднестровье – тому подтверждение, – отмечает эксперт. – С моей точки зрения, у Молдовы был прекрасный шанс воспользоваться тем глубоким нокаутом, который русские получили во время освобождения ВСУ Харьковщины и части Херсонщины, включая с самим Херсоном. В тот момент официальный Кишинев мог, объединив усилия с Украиной и Румынией, наконец, восстановить суверенитет Молдавского государства, вернув т.н. Приднестровскую Молдавскую Республику. Но власти Молдовы этот шанс упусти. Похоже, не хватило решительности. Не думаю, что там в ближайшее время что-то существенно изменится. Восстановление территориальной целостности Молдовы, как и Украины, будет зависеть от успехов ВСУ в войне с Россией. На самостоятельные решительные действия власти Молдовы не способны, как и власти Грузии".

В интересах Кишинева – обратится к Киеву и Бухаресту с просьбой помочь освободиться от уже имеющей место быть российской оккупации

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец акцентирует, что ключевой вызов, который стоит сейчас перед Молдовой – внутренние противники, подрыв безопасности.

"Ситуацию активно расшатывают российские агенты в свете местных выборов. В той же автономной Гагаузии они уже прошли. И предсказуемо в этом регионе поддержку получили пророссийские кандидаты", – отмечает эксперт.

По его словам, беда еще и в том, что Молдова не имеет полноценной армии. А потому – беззащитна с точки зрения угроз даже перед вооруженными силами так называемого Приднестровья, контролируемого РФ, имеющей там "миротворцев" (на самом деле – оккупационный контингент).

"Украина и Румыния – это две страны, которые, по сути, могут гарантировать суверенитет и территориальную целостность Молдовы. И в интересах официального Кишинева – обратится к Киеву и Бухаресту с просьбой помочь освободиться от уже имеющей место быть российской оккупации, которая может усилиться, – поясняет Тарас Березовец. – Всё может произойти в ходе быстрой, кинжальной, операции. Ее бы легко провели бригады ВСУ, базирующиеся рядом с украино-молдавской границей. Это важно и для Украины, потому что нам необходимо убрать сепаратистский нарыв (Приднестровье) в непосредственной близости от своей границы. Плюс – получить доступ к серьезным складам с боеприпасами в н.п. Ковбасна".

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