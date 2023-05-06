Молдова могла быть оккупирована: Санду сделала заявление о войне в Украине

Кремль мог бы ввести свои войска на территорию Молдовы, если бы полномасштабное вторжение в Украину закончилось бы успехом для страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, пишет "Financial Times".

Майя Санду. Фото: из открытых источников

"Я не верю, что россияне остановились бы на границе. Сегодня мы в безопасности только благодаря Украине", – отметила Майя Санду.

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По ее словам, в первые недели полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда такая угроза еще существовала, страна сосредоточилась на принятии беженцев.

Президент Молдовы высказала мнение, что россияне агрессией против Украины пытаются переделать Советский Союз.

"Они хотят вернуть старые времена. А мы этого не хотим. Молдова была частью буферной зоны в течение 30 лет, и для нас это означало бедность, коррупцию, плохое управление, эмиграцию. Мы хотим быть частью демократического мира", – добавила Санду.

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