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Молдова могла быть оккупирована: Санду сделала заявление о войне в Украине

Майя Санду признала, что Молдова в безопасности только благодаря Украине

сегодня, 08:37
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Автор:

Кравцев Сергей

Кремль мог бы ввести свои войска на территорию Молдовы, если бы полномасштабное вторжение в Украину закончилось бы успехом для страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, пишет "Financial Times".

Молдова могла быть оккупирована: Санду сделала заявление о войне в Украине

Майя Санду. Фото: из открытых источников

"Я не верю, что россияне остановились бы на границе. Сегодня мы в безопасности только благодаря Украине", – отметила Майя Санду.


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По ее словам, в первые недели полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда такая угроза еще существовала, страна сосредоточилась на принятии беженцев.

Президент Молдовы высказала мнение, что россияне агрессией против Украины пытаются переделать Советский Союз.

"Они хотят вернуть старые времена. А мы этого не хотим. Молдова была частью буферной зоны в течение 30 лет, и для нас это означало бедность, коррупцию, плохое управление, эмиграцию. Мы хотим быть частью демократического мира", – добавила Санду.

Читайте также на портале "Комментарии" — Молдова всё более активно противостоит российскому влиянию. Так, премьер-министр Дорин Речан объявил, что власти страны составили "черные списки" рос-чиновников, которым запрещено въезжать на территорию Молдовы. Среди попавших под запрет – российский президент Владимир Путин. В ответ на традиционно неадекватную реакцию на это со стороны экс-президента РФ, заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, министерство иностранных дел Молдовы вызвало "на ковер" российского посла. О чем говорит происходящее сейчас в Молдове и вокруг Молдовы? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.ft.com/content/2a8278f8-5e58-413d-a6b9-41fb207f9cc0
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