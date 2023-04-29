Почему Молдова продолжает разворот от Москвы – о чем говорят недавние события

Молдова всё более активно противостоит российскому влиянию. Так, премьер-министр Дорин Речан объявил, что власти страны составили "черные списки" рос-чиновников, которым запрещено въезжать на территорию Молдовы. Среди попавших под запрет – российский президент Владимир Путин. В ответ на традиционно неадекватную реакцию на это со стороны экс-президента РФ, заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, министерство иностранных дел Молдовы вызвало "на ковер" российского посла. О чем говорит происходящее сейчас в Молдове и вокруг Молдовы? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Молдова. Фото: из открытых источников

Если бы Кремль получил в Молдове лояльный режим, как в Беларуси, это была бы еще одна линия фронта против Украины

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан напоминает, что еще во время горбачевской Перестройки председателем Верховного Совета СССР был Анатолий Лукьянов. И он придумал такую теорию и тактику – как сохранить все советские республики в составе уже рушащегося Союза: создать в каждой определенные автономные формирования, которые потом, в случае чего, можно было бы использовать для сепаратистских движений. Тем самым вынуждая центральное руководство республик отказаться от идей независимости.

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"Молдова попала в число таких "экспериментов". Кроме Приднестровья, там есть и Гагаузия, которые активно использовались и используются россиянами в своих целях. Кремль видел Молдову исключительно своей сферой влияния. И всячески пытался дестабилизировать там обстановку, если при власти не находились пророссийские силы типа Додона и его так называемой "Социалистической партии". Безусловно, демократия в Молдове еще слаба. Как и милитарная составляющая этого государства. Без поддержки ЕС, стран развитых демократий Запада, ей было бы очень трудно. Отсюда и желания евроинтеграции. При том, что в НАТО идти Молдова пока не собирается", – отмечает эксперт.

По его словам, ситуация обострилась после того, как молдовский парламент принял решение о том, что государственным языком станет румынский. Это привело к мощным информационно-психологическим операциям со стороны Кремля против демократической власти Молдовы. С одновременной активизация внутри республики пророссийских сил, направленных на то, чтобы сменить власть, прекратить курс в Европу, свернуть демократические процессы.

"Если бы Кремль получил в Молдове лояльный, скажем даже, сателлистический режим, как в Беларуси, это была бы еще одна линия фронта против Украины. И Москва могла бы использовать ситуацию не только в качестве шантажа, но и в качестве реальной военной компоненты. Завезти самолетами чрез Кишинев своих военных, подключить к войне Приднестровье. Осуществить некие милитарные действия против украинской территории, которая граничит с молдовской, – поясняет риски генерал. – Официальный Кишинев всячески этому сопротивляется. Европейский Союз в последнее время уделяет серьезное внимание ситуации внутри Молдовы. Предпринимаются конкретные шаги касательно финансовой помощи. Кроме того, в Молдову направляются конкретные миссии. И для усиления экономико-финансовой составляющей, и для выявления агентов Кремля и усиления милитарной составляющей. Подается четкий сигнал Кремлю – Молдова находится под пристальным вниманием Западного мира, который не позволит РФ осуществить там дестабилизацию".

Как и Украина, Молдова, по плану Путина, могла стать форпостом россиян для эскалации ситуации в Европе. Но эти планы сейчас ломаются, отмечает Василий Богдан.

Ситуация сложная, продолжает он, но судя по обещаниям и конкретным шагам со стороны ЕС, есть уверенность, что обстановка в Молдове стабилизируется.

"В самом Приднестровье никто, особенно рядовые граждане, не заинтересованы в эскалации, во втягивании их в войну с Украиной. Попытка провести там мобилизацию провела к негативным последствиям. Местные жители экстренно начали выезжать. Так что всё быстро свернули. Однако там остается определенный российский контингент, который может попытаться себя как-то проявить. Но, во-первых, он не так велик. А, во-вторых, без поддержки местной элиты, местного населения (а такой поддержки нет) воинственных настроений, шансы – нулевые. К тому же, – акцентирует эксперт, – та территория Украины, которая граничит с молдовской, в том числе с Приднестровьем, значительно укреплена. Там есть такие милитарные мощности, которые обеспечат достойный отпор в случае попытки агрессии".

Происходит серьезная перестройка политики Молдовы

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:

"Действительно, в последнее время происходит трансформация позиции Молдовы. И это – отображение глобальных геополитических перемен, происходящих на постсоветском пространстве. После начала широкомасштабной агрессии РФ против Украины, после череды поражений, которые понесла оккупационная армия, влияние РФ стремительно падает. И это чувствуется не только в случае с Молдовой, но и на примере того же Кавказского региона. Армения и Азербайджан всё более уходят из-под российского влияния. А такие государства как те же США, берут на себя функции посредничества в разрешении их многолетнего противостояния".

В Молдове, подчеркивает политолог, ситуация подобная. Долгое время, напоминает он, Россия имела там очень серьезное влияние. Опираясь на экономические, политические, прочие инструменты. На влияние российской агентуры, в частности, ряд пророссийских молдовских политиков. Имея такой рычаг влияния как фактически оккупированное россиянами Приднестровье часть Молдовы, где до сих пор находится воинский контингент РФ. Всё это, акцентирует Петр Олещук, серьезно влияло на политику официального Кишинева.

"Но сейчас ситуация меняется, – говорит эксперт. – Россия имеет всё меньше возможностей на кого-то влиять, ведь она тратит все свои ресурсы исключительно на продолжение войны против Украины. В таких условиях, а также после того, как Молдова вместе с Украиной получилась статус кандидата в члены ЕС, происходит серьезная перестройка политики Молдовы. Она стремительно избавляется от российского влияния".

Зависимость Молдовы от РФ уже не столь критична, чем в 90-х, и Путин понимает это

Политтехнолог Петр Охотин обращает внимание, что Российской Федерации характерно измерять свой успех не экономическим ростом, а расширением территорий влияния.

"Логично, что Молдова вызывает интерес Кремля. Он, как уже бывало не раз, пытается привести к власти там пророссийских политиков. Но зависимость Молдовы от РФ уже не столь критична, чем в 90-х. И Путин понимает это", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, сейчас началась психологическая игра, где идут попытки склонить Кишинев на сторону Москвы.

"Психологическая – потому что здесь идет речь больше о попытках рефлективного управления повесткой Молдовы, а не четкими действиями против нее", – поясняет Петр Охотин.

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