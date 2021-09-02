Пенсия в 7000 гривен: украинцам объяснили, насколько это реально

Украина обязалась выполнять условия конвенции Международной организации труда и обеспечить пенсию из двух источников на уровне не ниже 40% от заработной платы, соответствующим международным стандартам. На базе данных исследования Института Вашингтона, проведенного при поддержке фонда Билла и Мелинды Гейтс, выяснили, могут ли пенсионеры в Украине получать выплаты 7000 грн, говорится в сообщении Минсоцполитики.

Пенсии в Украине, скриншот с видео

Даже при маленьких взносах 4% от зарплаты, которые необходимо платить для запуска обязательных пенсионных накоплений, и доходности 0,25% в месяц выше инфляции (около 3% выше инфляции в год) это реально.

Например все расчеты проведены в актуальных на сегодняшний день ценах, чтобы избежать прогнозов инфляции, и выстроена модель для украинца, который:

• зарабатывает 15 000 гривен в месяц

• работает и копит с 25 до 60 лет (имеет 35 лет стажа)

• после завершения периода работы получает накопительную пенсию 15 лет,



• все время накопления средства человека работают с доходностью 0,25% выше инфляции в месяц (примерно 3% выше инфляции в год),

• получает пенсию 3624 гривны (по состоянию на 01.03.2021).

Например, если средняя пенсия из накопительной системы за 15 лет у человека составит 3117 гривен, но вместе с солидарной пенсией человек будет получать 6741 гривну, что составляет 45% от его зарплаты.

Другие сценарии, как будет меняться размер накопительной пенсии в зависимости от стажа человека и продолжительности выплат можно посмотреть на следующей странице.

Как ранее информировал портал "Комментарии", Украинская показали, какие пенсии в 2050 году "светят" тем, кому сейчас 30. Человек, который выходит на пенсию, начинает получать в три раза меньше доходов и должна соответственно уменьшить свои расходы.

Вместе с экономическим ростом и детенизацией необходимы пенсионные накопления, которые будут частной собственностью человека. Привычную для большинства украинцев солидарную пенсию никто не будет отменять. Ее необходимо дополнить накопительной. В последнем отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) исследуются 77 стран, в которых накопительные пенсионные системы. В восьми из них активы накопительных фондов превышают по размерам годовой ВВП. В среднем по странам ОЭСР активы накопительных пенсионных фондов составляют около 70% от ВВП.

Ранее портал "Комментарии" писал, что украинцы по-новому будут получать пенсии и пособия с 1 сентября: что нужно знать.

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