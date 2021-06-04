Пенсии в Украине: надо ли будет платить за доставку

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Наталья Некрасова
После отмены нового порядка выплат пенсий, который должен заработать с сентября 2021 года, у правительства есть полтора года, чтобы подготовиться к изменениям в доставке пенсий. Об этом в Верховной Раде Украины во время часа вопросов к правительству рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент "Комментариев".
Пенсии в Украине. Фото: segodnya.ua
По словам народного депутата от группы "Доверие" Олега Кулинича, вызывает вопросы постановления правительства о сокращении работников соцзащиты населения. Правительство приняло постановление №546, которым приостановило обязательный перевод пенсионных выплат на банковские карточки. Однако остается постановление Кабмина №277, где предусмотрено, что доставка пенсий в Украине остается платной, отметил нардеп.
Правительство определилось, что подготовка к выплатам пенсий на банковские карточки будет происходить постепенно, отметила министр соцполитики. За 1,5 года в Украине должны подготовить удобную инфраструктуру для выплат пенсий, чтобы украинцы могли выбрать — получать пенсию через "Укрпочту", или через банк.
Министр сообщила, что с 1 июля 2021 года миллиону украинцев пересчитают пенсии. Правительство также направило в парламент законопроект о возобновлении индексации пенсий всем категориям пенсионеров с 1 сентября 2022 года.
Напомним, в Украине отменили обязательный перевод пенсионеров на обслуживание в банки до 2023 года. Ранее генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский отключил в отделениях банковские терминалы из-за нового порядка выплат пенсий. После отмены таких норм, "Укрпочта" возобновила работу банковских терминалов.
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