Пенсии в Украине: надо ли будет платить за доставку

После отмены нового порядка выплат пенсий, который должен заработать с сентября 2021 года, у правительства есть полтора года, чтобы подготовиться к изменениям в доставке пенсий. Об этом в Верховной Раде Украины во время часа вопросов к правительству рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент "Комментариев".



Пенсии в Украине. Фото: segodnya.ua

По словам народного депутата от группы "Доверие" Олега Кулинича, вызывает вопросы постановления правительства о сокращении работников соцзащиты населения. Правительство приняло постановление №546, которым приостановило обязательный перевод пенсионных выплат на банковские карточки. Однако остается постановление Кабмина №277, где предусмотрено, что доставка пенсий в Украине остается платной, отметил нардеп.

"Будет ли Минсоцполитики пересматривать постановление №277? И второе — по сокращению работников социальной защиты населения, работавших в бывших РГА, а сейчас работающих в ОТГ. Только по Полтавской области сокращено более 35%. В то же время постановлением №546 вы предполагаете, что эти соцработники, которых вы сокращаете, будут осуществлять доставку пенсий", — пояснил свои вопросы политик.

Правительство определилось, что подготовка к выплатам пенсий на банковские карточки будет происходить постепенно, отметила министр соцполитики. За 1,5 года в Украине должны подготовить удобную инфраструктуру для выплат пенсий, чтобы украинцы могли выбрать — получать пенсию через "Укрпочту", или через банк.

"Что касается оплаты, вы говорите, что будет платная доставка — ее не будет. Кроме того, мы за то, чтобы все маломобильные группы получали доставку пенсий на дом, удобным для них способом... В последнем решении правительства есть государственная позиция — что когда будут повышаться пенсии, отдельные доплаты и выплаты, тариф может не применяться, потому что, вы же понимаете, что деньги Пенсионного фонда идут на оплату доставки пенсий", — доложила Лазебная.

Министр сообщила, что с 1 июля 2021 года миллиону украинцев пересчитают пенсии. Правительство также направило в парламент законопроект о возобновлении индексации пенсий всем категориям пенсионеров с 1 сентября 2022 года.

Напомним, в Украине отменили обязательный перевод пенсионеров на обслуживание в банки до 2023 года. Ранее генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский отключил в отделениях банковские терминалы из-за нового порядка выплат пенсий. После отмены таких норм, "Укрпочта" возобновила работу банковских терминалов.

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