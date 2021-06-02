Новый порядок выплат пенсий отменили в Украине: подробности

В истории с обязательным переводом пенсионеров на банковские карточки до 2023 года можно поставить точку. О решении правительства отменить принудительный перевод пенсий на карточки на своей странице в Facebook рассказал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Пенсии в Украине. Фото: 24tv.ua

У такого решения много авторов, отметил руководитель "Укрпочты". По его словам, к решению проблемы присоединились президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, представители Офиса главы государства, министр инфраструктуры Александр Кубраков, народные депутаты и руководители облгосадминистраций.

"Обнародовано постановление КМУ №546, отменяющее перевод, а текущий порядок доставки пенсий" Укрпочтой "для 3,5 млн пенсионеров сохраняется как минимум до 1 января 2023 года. Также вводится возможность для пенсионеров, особенно тех, кого "по ошибке" перевели в банки (а банков рядом нет), по почте подать заявление на возврат доставки пенсий через "Укрпочту", — сообщил Смелянский.

После этого решения глава "Укрпочты" разрешил возобновить работу банковских терминалов в тех отделениях, где пока отсутствуют собственные.

"Снятие наличных допускается на сумму оплачиваемых в "Укрпочте" услуг +1000 гривен. Это наш вклад в cashless... По поручению президента, возможность выплаты материальной помощи на погребение близких также будет в ближайшее время возвращена на "Укрпочту", и это коснется почти 700 тыс. человек", — заявил Смелянский.

С появлением собственного банка в "Укрпочте" зависимость предприятия от решений власти будет снижаться, как будут снижаться и расходы госбюджета, считает чиновник. Он добавил, что в "Укрпочте" оставляют пока работу "горячей линии" — "вдруг кто-то что-то не расслышал и продолжит нервировать пенсионеров".

Ранее генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский отключил в отделениях банковские терминалы из-за обязательного перевода пенсионеров на обслуживание в банки.

Как сообщал портал "Комментарии", прожиточный минимум в Украине планируют рассчитывать по новому принципу. Соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной зарлате поднимать на один процент с 2021 по 2031 годы. Таким образом прожиточный минимум с 41% от средней зарплаты в 2021 году должен вырасти до 50%. Средняя заработная плата в Украине в апреле 2021 года составляла 13,5 тыс. грн. Если прожиточный минимум рассчитать по новым правилам, он должен составлять 5,4 тыс. грн, а не 2379 грн как сейчас. Для издания "Комментарии" эксперты оценили такие изменения, рассказали о том, реально ли внедрить подобную систему в Украине и о рисках данного решения.

Народные депутаты также предлагают увеличить пенсионный возраст из-за улучшения демографической ситуации в Украине.

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