Новый порядок выплат пенсий отменили в Украине: подробности

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Наталья Некрасова
В истории с
обязательным переводом пенсионеров на банковские карточки до 2023 года можно
поставить точку. О решении правительства отменить принудительный перевод пенсий
на карточки на своей странице в Facebook рассказал генеральный директор
"Укрпочты" Игорь Смелянский.
Пенсии в Украине. Фото: 24tv.ua
У такого решения много авторов, отметил руководитель "Укрпочты". По его словам, к решению проблемы присоединились президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, представители Офиса главы государства, министр инфраструктуры Александр Кубраков, народные депутаты и руководители облгосадминистраций.
После этого решения глава "Укрпочты" разрешил возобновить работу банковских терминалов в тех отделениях, где пока отсутствуют собственные.
С появлением собственного банка в "Укрпочте" зависимость предприятия от решений власти будет снижаться, как будут снижаться и расходы госбюджета, считает чиновник. Он добавил, что в "Укрпочте" оставляют пока работу "горячей линии" — "вдруг кто-то что-то не расслышал и продолжит нервировать пенсионеров".
Ранее генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский отключил в отделениях банковские терминалы из-за обязательного перевода пенсионеров на обслуживание в банки.
Как сообщал портал "Комментарии", прожиточный минимум в Украине планируют рассчитывать по новому принципу. Соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной зарлате поднимать на один процент с 2021 по 2031 годы. Таким образом прожиточный минимум с 41% от средней зарплаты в 2021 году должен вырасти до 50%. Средняя заработная плата в Украине в апреле 2021 года составляла 13,5 тыс. грн. Если прожиточный минимум рассчитать по новым правилам, он должен составлять 5,4 тыс. грн, а не 2379 грн как сейчас. Для издания "Комментарии" эксперты оценили такие изменения, рассказали о том, реально ли внедрить подобную систему в Украине и о рисках данного решения.
Народные депутаты
также предлагают увеличить пенсионный возраст из-за улучшения демографической
ситуации в Украине.
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