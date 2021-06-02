Почему и когда в Украине планируют увеличить пенсионный возраст

В Верховной Раде (ВР) зарегистрировали законопроект о постепенном увеличении пенсионного возраста для украинцев. Об этом сообщает "Украинская Правда".

Пенсионный возраст в Украине. Фото: Киевстар

По данным журналистов, на сайте ВР была опубликована карта законопроекта №5566 "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по некоторым вопросам определения пенсионного возраста", которая предусматривает повышение пенсионного возраста на 1 год.

Группа нардепов из "Слуги народа", которые и стали инициаторами этого закона, мотивируют его улучшением демографической ситуации в стране. В частности, они предлагают с 1 января 2023 года увеличивать пенсионный возраст на один месяц в год, в результате чего к 2035 году на пенсию нужно будет выходить не в 60, а в 61 год.

Однако законопроект предусматривает уменьшение на 6 месяцев пенсионного возраста женщинам, которые родили и воспитали ребенка до шестилетнего возраста. Они получат по полгода снижение пенсионного возраста за каждого воспитанного ребенка, но не более чем на 3 года.

Напомним, что в 2021 году средняя пенсия у мужчин в Украине составляет 4242,53 гривны, а у женщин — 3031,32 гривны.

Нос 2022 года в Украине предлагают вдвое повысить размер минимальной пенсии по возрасту. Соответствующий проект № 5446 уже размещен на сайте Верховной Рады. Инициативу предложила группа народных депутатов из разных фракций в парламенте. Согласно документу, уже в следующем году люди, которые имеют достаточно страхового стажа (30 лет для женщин и 35 — для мужчин), смогут получать около 4000 гривен пенсии (два прожиточных минимума). Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Добавим, что отныне каждый гражданин Украины может заранее узнать размер своей пенсии, рассчитав ее. Поскольку этот вопрос волнует многих украинцев, Министерство социальной политики разработало специальный калькулятор. Как рассчитать выплату, узнавайте в нашем материале.

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