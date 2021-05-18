Как отличаются пенсии мужчин и женщин в Украине

Стало известно на сколько в Украине отличаются пенсии для мужчин и женщин. Данную информацию предоставляет платформа OpenDataBot.

Отличаются ли пенсии мужчин и женщин в Украине - OpenDataBot. Фото: rbk.ru

Оказалось, что разница между пенсиями представителей мужского и женского пола существенная. По данным платформы, в 2021 году средняя пенсия у мужчин составляет 4242,53 гривны. В это же время у женщин — 3031,32 гривны. Выплаты отличаются почти на 30%.

Однако, как отмечается в сообщении, "средний" показатель не означает "основной". Стоит уточнить, что пенсию в размере 3001 — 4000 гривен получают лишь около 19,2% граждан.

Значительное количество граждан получают пенсию 2 001-3 000 гривен. Это 38,8% пенсионеров от их общего числа. В это же время высокие выплаты, составляющие более 10 000 гривен получает только в 3,8%.

Стоит отметить, что такая ситуация в стране может измениться. С 2022 года в Украине предлагают вдвое повысить размер минимальной пенсии по возрасту. Соответствующий проект №5446 уже размещен на сайте Верховной Рады. Инициативу предложила группа народных депутатов из разных фракций в парламенте. Согласно документу, уже в следующем году люди, которые имеют достаточно страхового стажа (30 лет для женщин и 35 — для мужчин), смогут получать около 4000 гривен пенсии (два прожиточных минимума). Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напомним, что отныне каждый гражданин Украины может заранее узнать размер своей пенсии, рассчитав ее. Поскольку этот вопрос волнует многих украинцев, Министерство социальной политики разработало специальный калькулятор. Как рассчитать выплату, узнавайте в нашем материале.

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