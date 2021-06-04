Когда в Украине увеличатся пенсии

В Украине с 1 марта 2021 года пенсии проиндексированы на 11% для 8 млн пенсионеров, очередное повышение пенсий следует ожидать уже в следующем месяце. Об этом во время отчета в Верховной Раде Украины рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент "Комментариев".



Украинская гривна. Фото из открытых источников

Руководитель Минсоцполитики доложила народным депутатам о состоянии социальной помощи семьям с детьми, пенсионном обеспечении и защите людей с инвалидностью в Украине.

"В июле этого года будет проведена индексация пенсий еще для одного миллиона пенсионеров, которым назначена пенсия в 2018-2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере. Таким образом повышение в этом году получат 10,5 млн пенсионеров... С 1 июля этого года также будут увеличены минимальные пенсионные выплати для людей с инвалидностью вследствие войны", — заявила Лазебная.

По ее словам, по состоянию на 1 апреля этого года средний размер пенсий составляет 3725 грн. Это на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя пенсия в Украине выросла на 555 грн, сообщила министр.

Изменения в законодательство Украины, принятые в 2017 году, не позволяют индексировать пенсии с 1 марта, а для некоторых категорий пенсионеров — ученых, госслужащих, военных, работников органов местного самоуправления — индексация пенсий приостановлена, напомнила Лазебная. Восстановить индексацию пенсий с 1 сентября 2022 года для всех категорий пенсионеров можно после принятия законопроекта №4668, подчеркнула министр. Проект закона уже подан на рассмотрение парламента.

В Украине в 2016 году после уменьшения размера единого социального взноса вдвое сократились поступления в Пенсионный фонд, доложила глава Минсоцполитики. Эти деньги могли быть направлены на повышение пенсий. Чтобы поддержать пенсионеров, правительство ввело дополнительные социальные программы, отметила Лазебная.

"Это адресная помощь для 2 млн 400 тыс. пенсионеров старше 75 лет. Это ежемесячные выплаты компенсаций для полмиллиона лиц, имеющих страховой стаж 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. И это целевые доплаты для 1,7 млн пенсионеров с низкими размерами заработных плат. Около 5 млн пенсионеров — почти половина охвачена такими адресными социальными программами", — рассказала министр.

Напомним, Верховная Рада Украины вызвала отчитываться министра социальной политики Марину Лазебную. В конце января 2021 года парламент принял постановление о соцзащите населения в связи с повышением коммунальных тарифов. Нардепы хотят услышать от правительства, что именно они сделали в этом направлении.

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