Когда в Украине увеличатся пенсии

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Наталья Некрасова
В Украине с 1 марта 2021 года пенсии проиндексированы на 11% для 8 млн пенсионеров, очередное повышение пенсий следует ожидать уже в следующем месяце. Об этом во время отчета в Верховной Раде Украины рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент "Комментариев".
Украинская гривна. Фото из открытых источников
Руководитель Минсоцполитики доложила народным депутатам о состоянии социальной помощи семьям с детьми, пенсионном обеспечении и защите людей с инвалидностью в Украине.
По ее словам, по состоянию на 1 апреля этого года средний размер пенсий составляет 3725 грн. Это на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя пенсия в Украине выросла на 555 грн, сообщила министр.
Изменения в законодательство Украины, принятые в 2017 году, не позволяют индексировать пенсии с 1 марта, а для некоторых категорий пенсионеров — ученых, госслужащих, военных, работников органов местного самоуправления — индексация пенсий приостановлена, напомнила Лазебная. Восстановить индексацию пенсий с 1 сентября 2022 года для всех категорий пенсионеров можно после принятия законопроекта №4668, подчеркнула министр. Проект закона уже подан на рассмотрение парламента.
В Украине в 2016 году после уменьшения размера единого социального взноса вдвое сократились поступления в Пенсионный фонд, доложила глава Минсоцполитики. Эти деньги могли быть направлены на повышение пенсий. Чтобы поддержать пенсионеров, правительство ввело дополнительные социальные программы, отметила Лазебная.
Напомним, Верховная Рада Украины вызвала отчитываться министра социальной политики Марину Лазебную. В конце января 2021 года парламент принял постановление о соцзащите населения в связи с повышением коммунальных тарифов. Нардепы хотят услышать от правительства, что именно они сделали в этом направлении.
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