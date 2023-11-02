Педагогам напомнили, на каком языке они должны говорить, если не хотят остаться без работы

Украинские педагоги на протяжении всего рабочего дня должны общаться исключительно на украинском языке. Исключением не может быть перерыв между уроками, занятиями, парами. Даже во время перерыва украинские педагоги обязаны общаться с коллегами, учениками, студентами, другим персоналом образовательного учреждения исключительно на украинском языке. Как передает портал "Комментарии", о таком обязательно правителе напомнили на официальной странице Минобразования в Facebook.

Школа. Фото Depositphotos

Министерство напоминает, что украинский язык в обязательном порядке должен использоваться педагогами во время занятий. Исключение может коснуться только тех предметов, где для преподавания нужен другой язык.

В ведомстве напомнили, в обязательном порядке украинский язык должен использоваться во время общения учителей между собой, с персоналом образовательного учреждения, а также с учениками. Ну, и, конечно же, украинский язык должен быть в учебных материалах.

"Верим в Украину и в то, что педагоги воспитывают граждан, понимающих ценность украинского языка и его особое значение сейчас, когда Россия пытается уничтожить нашу страну, историю и культуру", – говорится в сообщении.

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