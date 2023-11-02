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Педагогам напомнили, на каком языке они должны говорить, если не хотят остаться без работы

В МОН подчеркнули, педагоги должны говорить на украинском на протяжении всего рабочего дня

сегодня, 16:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские педагоги на протяжении всего рабочего дня должны общаться исключительно на украинском языке. Исключением не может быть перерыв между уроками, занятиями, парами. Даже во время перерыва украинские педагоги обязаны общаться с коллегами, учениками, студентами, другим персоналом образовательного учреждения исключительно на украинском языке. Как передает портал "Комментарии", о таком обязательно правителе напомнили на официальной странице Минобразования в Facebook.

Педагогам напомнили, на каком языке они должны говорить, если не хотят остаться без работы

Школа. Фото Depositphotos

Министерство напоминает, что украинский язык в обязательном порядке должен использоваться педагогами во время занятий. Исключение может коснуться только тех предметов, где для преподавания нужен другой язык.


В ведомстве напомнили, в обязательном порядке украинский язык должен использоваться во время общения учителей между собой, с персоналом образовательного учреждения, а также с учениками. Ну, и, конечно же, украинский язык должен быть в учебных материалах.

"Верим в Украину и в то, что педагоги воспитывают граждан, понимающих ценность украинского языка и его особое значение сейчас, когда Россия пытается уничтожить нашу страну, историю и культуру", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — новые опросы Киевского международного института социологии (КМИС) продемонстрировали рост доверия к государственным органам, особенно президенту. А приблизительно половина жителей Украины высказывает мнение, что в стране имеет место дискриминация по признаку языка. Как прокомментируете эти данные? О чём они говорят? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – есть ли в Украине языковая проблема и почему люди доверяют президенту: социологи внесли ясность.




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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=670911991815283&id=100066894640084&mibextid=WC7FNe
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