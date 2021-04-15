Пасха-2021 в Украине: как на празднование повлияет карантин

Православные украинцы с нетерпением ожидают приближающегося праздника Воскресения Христового. Как сообщает "Обозреватель", большинство церквей в нашей стране уже определились с форматом проведения богослужений.



Украинцам предстоит еще одна "карантинная" Пасха. Фото из открытых источников

По словам архиепископа Православной Церкви Украины Евстратия, прихожанам следует готовиться к "карантинной" Пасхе. Это означает, что все церковные службы, как и в прошлом году, будут проходить с разрешениями, которые продиктует эпидемиологическая обстановка.

Скорее всего, говорит священнослужитель, большинство храмов проведут праздничные богослужения в онлайн-формате. Если же обстановка будет позволять, возможны и небольшие "офлайн"-службы — с ограниченным количеством прихожан.

В УПЦ Киевского патриархата придерживаются похожей позиции. При этом непосредственное освящение продуктов будет проводиться — но исключительно вне храмов.

Дополнительно сообщается, что в столице будет открыт Владимирский собор. Именно здесь любой желающий сможет попросить освятить свою пасхальную корзинку.

УПЦ (как Киевского, так и Московского патриархатов — ред.) также обещают обустроить трансляции богослужений для тех христиан, кто решит не рисковать и останется дома.

Минздрав пока не определился с конкретными рекомендациями насчет проведения празднования Пасхи. Однако, судя по предыдущим заявлениям главного санврача Виктора Ляшка, церкви закрывать от посещений якобы не собираются. Больше подробностей обещают сообщить к 18 апреля.

Отметим, что в течение апреля, а именно перед Воскресением Христовым, православных верующих ожидает семь важных дат. 25 апреля, традиционно за неделю перед Пасхой, отмечается праздник Входа Господня в Иерусалим — Вербное воскресенье. Далее начинается Страстная неделя. В ближайшую же субботу, 17 апреля, православные христиане Украины будут чтить Похвалу Пресвятой Богородицы. Больше подробностей ищите в нашем материале.



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