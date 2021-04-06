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Пандемия коронавируса: мир пересек новую отметку

Стало известно о масштабах смертности в результате заболеваемости коронавирусом – новые данные мировой статистики

сегодня, 19:57
Автор:

Таисия Ерохина

Количество погибших в результате заболевания коронавирусом в мире во вторник, 6 апреля 2021 года, превысило 3 миллиона. Такие данные передает Reuters.

Пандемия коронавируса: мир пересек новую отметку

Коронавирус. Фото из открытых источников

Сообщается, что смертность от COVID-19 во всем мире снова растет, особенно в Бразилии и Индии.

Чиновники из систем здравоохранения причинами этого называют более агрессивные варианты вируса, которые были впервые обнаружены в Соединенном Королевстве и Южной Африке, а также общественную усталость от карантина и других ограничений.

Согласно подсчетам Reuters, глобальное количество погибших от коронавируса достигло 2 миллионов человек только за год. Следующий же миллион смертей был зафиксирован примерно через три месяца.

Отмечается, что Бразилия лидирует по среднесуточному количеству новых смертей и на нее каждый день приходится одна из четырех смертей в мире. 

Добавим, что Всемирная организация здравоохранения уже признала тяжелое состояние страны из-за коронавируса, заявив, что Бразилия находится в очень критическом состоянии и с перегруженной системой здравоохранения.

В понедельник о рекордном росте инфекцирования COVID-19 сообщила и Индия. Она стала второй страной после США, которая регистрирует более 100 000 новых случаев за день. Махараштра, наиболее пострадавший штат Индии, начал закрывать торговые центры, кинотеатры, бары, рестораны, поскольку больницы переполнены пациентами.

В европейском же регионе, который включает 51 страну, самое высокое общее количество смертей составило почти 1,1 миллиона. Так, на пять европейских стран, включая Великобританию, Россию, Францию, Италию и Германию, приходится около 60% всех случаев смертей от коронавируса в Европе.

А вот в Соединенных Штатах зарегистрировано самое большое количество смертей среди всех стран мира – 555 000. На их долю приходится около 19% всех смертей от COVID-19 в мире.

Согласно последним данным исследовательской компании Our World in Data, не менее 370,3 миллиона человек, или почти 4,75% мирового населения получили разовую дозу вакцины от COVID-19 по состоянию на 4 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Украине темпы вакцинации пока что не дают позитивных прогнозов. Но сегодня стало известно, что в нашей стране должна появится еще одна вакцина против коронавируса – Pfizer. Уже заключен контракт на поставку 10 миллионов доз.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-global-casualties/global-covid-19-death-toll-surpasses-3-million-amid-new-infections-resurgence-idUSKBN2BT0V9?il=0
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