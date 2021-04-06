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В Украине появится вакцина от коронавируса компании Pfizer - МОЗ

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, когда в Украине появится вакцина от коронавируса производства Pfizer

сегодня, 19:26
Автор:

Таисия Ерохина

Вакцина от коронавируса производства Pfizer появится в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине появится вакцина от коронавируса компании Pfizer - МОЗ

Вакцина против коронавируса. Фото из открытых источников

По его словам, переговоры длились несколько месяцев.

"Сегодня Pfizer наконец со своей стороны подписал рамочный договор о поставках в Украину 10 миллионов доз вакцин, — говорится в сообщении Степанова. — Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы, а все 10 миллионов доз будут поставлены в течение 2021 года".

Напомним, конец весны для Украины ознаменуется полноценным стартом второго этапа вакцинации населения от коронавируса. Однако существует вероятность того, что препарата Covishield, которым делали прививки сначала, среди медицинских запасов не окажется. В Министерстве здравоохранения подробно разъяснили, чем же будут вакцинировать украинцев повторно.

Несмотря на то, что в Украине уже есть еще один препарат от коронавирусной болезни — китайская CoronaVac, получить вторую прививку ею в украинцев не получится. Препараты разработаны на разной основе, что не позволяет им эффективно заменить друг друга.

Ранее сообщалось, что разработчики вакцин против коронавируса продолжают работать над совершенствованием своих препаратов. Так, в компаниях BioNTech и Pfizer сообщают о том, что их вакцина демонстрирует 100-процентную эффективность при применении для несовершеннолетних.

По словам гендиректора компании Pfizer Альберта Бурли, разработчики надеются, что вскоре их вакцина будет широко использоваться для прививок детей школьного возраста. Бизнесмен даже назвал примерные сроки — пока не начнется новый учебный год.


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