Отношение общества к нему не было однозначным: в Офисе президента прокомментировали новость о смерти Кернеса

Сегодня общество узнало о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, организм которого не смог справиться с последствиями коронавирусного заболевания. В пресс-службе Офиса президента Украины отреагировали на новость о смерти городского главы, написав, что отношение общества к Кернесу было неоднозначным, а его жизненный путь точно исключает единомыслие в оценках его действий.

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"Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Это понятно. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает единодушие в его оценках. Однако у него было видение развития своего города, и именно как городской голова он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили. Люди выбирали именно его городским головой", — сказано в сообщении Офиса президента в Facebook.

Напомним, что сегодня товарищ Геннадия Кернеса Павел Фукс сообщил о смерти мэра Харькова. Сердце харьковского городского главы остановилось в немецкой клинике Шарите, где он проходил лечение от последствий коронавируса, на 62-ом году жизни.

Также эксперты рассказали "Комментариям" , что значит трагический уход Геннадия Кернеса, и что будет с креслом главы города. Политический эксперт Александр Савченко считает, что для Харькова смерть Кернеса — это определенный момент истины. Сейчас его команде придется непросто, считает Александр Савченко. Нужно искать нового яркого лидера, новое "знамя". И всё это – под прессингом тех, кто хочет устроить в Харькове передел.

Ранее "Комментарии" чем запомнился украинцам градоначальник Харькова: топ цитат Геннадия Кернеса.





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