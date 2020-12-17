Отношение общества к нему не было однозначным: в Офисе президента прокомментировали новость о смерти Кернеса

Язык
Coinspot 17.12.2020
BTC/USD
22950.38
ETH/USD
659.98
LTC/USD
102.91
НБУ 17.12.2020
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
34.25
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Сегодня общество узнало о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, организм которого не смог справиться с последствиями коронавирусного заболевания. В пресс-службе Офиса президента Украины отреагировали на новость о смерти городского главы, написав, что отношение общества к Кернесу было неоднозначным, а его жизненный путь точно исключает единомыслие в оценках его действий.
ФОТО: Из открытых источников
Напомним, что сегодня товарищ Геннадия Кернеса Павел Фукс сообщил о смерти мэра Харькова. Сердце харьковского городского главы остановилось в немецкой клинике Шарите, где он проходил лечение от последствий коронавируса, на 62-ом году жизни.
Также эксперты рассказали "Комментариям" , что значит трагический уход Геннадия Кернеса, и что будет с креслом главы города. Политический эксперт Александр Савченко считает, что для Харькова смерть Кернеса — это определенный момент истины. Сейчас его команде придется непросто, считает Александр Савченко. Нужно искать нового яркого лидера, новое "знамя". И всё это – под прессингом тех, кто хочет устроить в Харькове передел.
Ранее "Комментарии" чем запомнился украинцам градоначальник Харькова: топ цитат Геннадия Кернеса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости
Харя Кришны
сегодня, 17:26
Зато к зеленой "власти" отношение однозначное. Поцы.