kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.12.2020

BTC/USD

22950.38

ETH/USD

659.98

LTC/USD

102.91

НБУ 17.12.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.25

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Отношение общества к нему не было однозначным: в Офисе президента прокомментировали новость о смерти Кернеса
commentss НОВОСТИ Все новости

Отношение общества к нему не было однозначным: в Офисе президента прокомментировали новость о смерти Кернеса

В ОП сказали, что жизненный путь Кернеса исключает единомыслие в его оценках

сегодня, 16:59
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня общество узнало о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, организм которого не смог справиться с последствиями коронавирусного заболевания. В пресс-службе Офиса президента Украины отреагировали на новость о смерти городского главы, написав, что отношение общества к Кернесу было неоднозначным, а его жизненный путь точно исключает единомыслие в оценках его действий. 

Отношение общества к нему не было однозначным: в Офисе президента прокомментировали новость о смерти Кернеса

ФОТО: Из открытых источников

"Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Это понятно. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает единодушие в его оценках. Однако у него было видение развития своего города, и именно как городской голова он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили. Люди выбирали именно его городским головой", — сказано в сообщении Офиса президента в Facebook.

Напомним, что сегодня товарищ Геннадия Кернеса Павел Фукс сообщил о смерти мэра Харькова. Сердце харьковского городского главы остановилось в немецкой клинике Шарите, где он проходил лечение от последствий коронавируса, на 62-ом году жизни.

Также эксперты рассказали "Комментариям" , что значит трагический уход Геннадия Кернеса, и что будет с креслом главы города. Политический эксперт Александр Савченко считает, что для Харькова смерть Кернеса — это определенный момент истины. Сейчас его команде придется непросто, считает Александр Савченко. Нужно искать нового яркого лидера, новое "знамя". И всё это – под прессингом тех, кто хочет устроить в Харькове передел.

Ранее "Комментарии" чем запомнился украинцам градоначальник Харькова: топ цитат Геннадия Кернеса. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/president.gov.ua
Теги:
comments

Обусуждения

Харя Кришны

сегодня, 17:26

Зато к зеленой "власти" отношение однозначное. Поцы.

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ