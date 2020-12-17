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Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

Городской глава скончался от последствий коронавируса

сегодня, 09:50
Автор:

Елизавета Черных

Мэр Хaрькoвa Геннaдий Кернес, котoрый был нa длительном лечении в немецкой клинике Шарите, скончaлся. Об этом сообщил товарищ городского главы и предприниматель Павел Фукс в Телеграмм. Сердце городского главы остановилось на 62-ом году жизни. 

Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

ФОТО: Из открытых источников

"Сегодня ночью останoвилoсь огромное дoбрoе сердце моего лучшегo друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма", — написал Фукс. 

Информацию о смерти мэра Харькова подтвердила и его жена Оксана Гайсинская в своем Instargam. 


Известно, что 16 сентября Кернеса отправили на лечение от COVID-19 в немецкую клинику Шарите, где, по словам близких и друзей, он находился все время до смерти. 11 декабря состояние здоровья мэра стало хуже, и общественности сообщили, что у главы Харькова отказали почки. Его жизнь поддерживали с помощью стопроцентного диализа. 

Геннадий Кернес был городским главой Харькова на протяжении десяти лет. На очередных выборах, в октябре 2020 года, харьковчане снова переизбрали Кернеса мэром, при том, что во время избирательной кампании он не находился в городе. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что от коронавируса умер российский музыкант. 



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Источник: https://t.me/pavelfuks/605
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