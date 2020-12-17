ТОП цитат Кернеса: чем запомнился украинцам градоначальник Харькова

Сегодня, 17 декабря, стало известно о смерти харьковского мэра Геннадия Кернеса, который последние месяцы находился на лечении в немецкой клинике "Шарите". Портал "Комментарии" решил вспомнить, чем одиозный градоначальник Харькова запомнился не только своим горожанам, а и всем украинцам. Мы подобрали самые яркие и знаменитые цитаты Геннадия Адольфовича, которые разлетелись по Сети, стали мемами и крылатыми выражениями.

Фото из открытых источников

"Миша, у тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст!"

Предвыборный ролик Михаила Добкина с "важными" нецензурными указаниями Кернеса надолго останется в памяти украинцев. По всему Интернету разошлись такие выражения Кернеса, как "Давай по новой, Миша, всё х**ня", "Миша, скажи, чё ты такой умный? Ты читай то, шо тебе дали! Токо с выражением, и всё…" и, конечно же, "У тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст!".

"На благо города и всех харьковчан!"

Эта фраза, некогда прозвучавшая в скандальном предвыборном ролике Добкина, не раз дополняла речи харьковских чиновников, и, конечно же, выступления Кернеса.





"Ты кнопка, б**ь!"

После этой скандальной фразы Кернеса харьковских депутатов не раз еще назовут "кнопками".





"А кому ананас?"

Споры о закупках для харьковского зоопарка во время одной из сессий городского совета Харькова "подарили миру" еще одну яркую цитату Кернеса.





"Какой-то змей"

Так Кернес отозвался о депутате, не успевшем нажать кнопку во время голосования.





"Встань! Смотри, сучий пес! Если ты – внимательно слушай то, что я тебе говорю"

Кроме "кнопок" и "каких-то змеев" в арсенале харьковского градоначальника был и такой эпитет: "сучий пес". Еще одно популярное изречение Кернеса из этого ролика – "Я тебя умножу на ноль", звучит не менее понятно и лаконично.





"Я вас потеряю"

Вероятно, это альтернативный вариант "умножения на ноль".





Напомним, и.о. мэра Харькова рассказал, где будут хоронить Геннадия Кернеса.

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