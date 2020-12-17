ТОП цитат Кернеса: чем запомнился украинцам градоначальник Харькова

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Таисия Ерохина
Сегодня, 17
декабря, стало
известно о смерти харьковского мэра Геннадия Кернеса, который последние
месяцы находился на лечении в немецкой клинике "Шарите". Портал "Комментарии"
решил вспомнить, чем одиозный градоначальник Харькова запомнился не только
своим горожанам, а и всем украинцам. Мы подобрали самые яркие и знаменитые
цитаты Геннадия Адольфовича, которые разлетелись по Сети, стали мемами и
крылатыми выражениями.
Фото из открытых источников
Предвыборный ролик Михаила Добкина с "важными" нецензурными указаниями Кернеса надолго останется в памяти украинцев. По всему Интернету разошлись такие выражения Кернеса, как "Давай по новой, Миша, всё х**ня", "Миша, скажи, чё ты такой умный? Ты читай то, шо тебе дали! Токо с выражением, и всё…" и, конечно же, "У тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст!".
Эта фраза,
некогда прозвучавшая в скандальном предвыборном ролике Добкина, не раз
дополняла речи харьковских чиновников, и, конечно же, выступления Кернеса.
После этой
скандальной фразы Кернеса харьковских депутатов не раз еще назовут "кнопками".
Споры о закупках
для харьковского зоопарка во время одной из сессий городского совета Харькова "подарили
миру" еще одну яркую цитату Кернеса.
Так Кернес
отозвался о депутате, не успевшем нажать кнопку во время голосования.
Кроме "кнопок" и "каких-то
змеев" в арсенале харьковского градоначальника был и такой эпитет: "сучий пес".
Еще одно популярное изречение Кернеса из этого ролика – "Я тебя умножу на ноль",
звучит не менее понятно и лаконично.
Вероятно, это
альтернативный вариант "умножения на ноль".
Напомним, и.о. мэра Харькова
рассказал, где
будут хоронить Геннадия Кернеса.
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