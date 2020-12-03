Отмена карантина выходного дня: министр культуры призвал украинцев активно посещать театры, кафе и ТЦ

Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко в своем посте на странице в Facebook призвал украинцев посещать заведения культуры, кафе и торговые центры. Чиновник радостно сообщил о решении правительства отменить карантин выходного дня, и по его словам, теперь культурные учреждения и бизнес сферы креативных индустрий могут работать в самое прибыльное для них время.

ФОТО: Из открытых источников

Александр Ткаченко также подчеркнул, что не стоит откладывать поход в спортивный зал или встречу с друзьями на кофе, и лучше найти для себя вид досуга, за которым все так соскучились.

"Сделайте паузу в доставках домой, откажитесь от соблазна остаться под теплым одеялом, надевайте маски, берите антисептики и вперед на встречу интересным выходным. Спланируйте их прямо сейчас", — написал министр культуры.

Напомним, что 2 декабря на очередном заседании Кабинета министров Украины, было принято решение об отмене карантина выходного. Теперь на всей территории Украины будут действовать ограничения оранжевой зоны. По словам премьера, после введения карантина выходного дня, за последнюю неделю количество новых случаев заражения коронавирусом стало на 6 тыс. меньше, чем прогнозировалось. Благодаря этому удалось стабилизировать ситуацию с загруженностью больничных коек и Правительство решило отменить карантин выходного дня.

Кабинет министров также сейчас нарабатывает наиболее сбалансированное решение относительно возможного усиления карантинных ограничений, а именно введения локдауна. Он, по данным украинских СМИ, которые ссылаются на личные источники в правительстве, будет введен с 24 декабря по 15 января.













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