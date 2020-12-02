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Вся Украина в оранжевой зоне – Шмыгаль о новых правилах карантина

Денис Шмыгаль рассказал о новых карантинных ограничениях в Украине

сегодня, 13:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров, сегодня, 2 декабря, сообщил, что в Украине отменяется карантин выходного дня и по всей территории страны, и в будни, и в выходные будут действовать ограничения оранжевой зоны.

Вся Украина в оранжевой зоне – Шмыгаль о новых правилах карантина

По словам премьера, в Украине после введения карантина выходного дня, за последнюю неделю количество новых случаев заражения коронавирусом стало на 6 тыс. меньше, чем прогнозировалось. Благодаря этому удалось стабилизировать ситуацию с загруженностью больничных коек и правительство решило отменить карантин выходного дня.

Кабинет министров также сейчас нарабатывает наиболее сбалансированное решение относительно возможного усиления карантинных ограничений. Согласно закону, правительство сообщит о решении за 7 дней до их введения.

"Важным для нас является мнение регионов. Поэтому мы провели опрос относительно оптимальных карантинных мероприятий среди городских голов и глав областных государственных администраций. Главы городов областного значения и руководители ОГА общие в позиции относительно полного запрета или введения частичных ограничений относительно деятельности праздничных ярмарок", – рассказал Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Премьер отметил, что почти 90% опрошенных городских глав поддержали полный запрет на проведение концертов. Кроме того, установление городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления.

Напомним, по состоянию на 2 декабря в Украине зафиксировано 13 141 случай заболевания коронавирусной инфекцией. В частности заболели 744 ребенка и 579 медицинских работников. 


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