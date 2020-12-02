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COVID-19 в Украине: статистика заболевших по состоянию на 2 декабря

Наибольшее количество подтвержденных случаев в Киеве

сегодня, 08:36
Автор:

Елизавета Черных

По состоянию на 2 декабря в Украине зафиксировано 13 141 случай заболевания коронавирусной инфекцией. В частности заболели 744 ребенка и 579 медицинских работников. 

COVID-19 в Украине: статистика заболевших по состоянию на 2 декабря

ФОТО: Из открытых источников

Глава Министерства здравоохранения также сообщил о том, что наибольшее количество случаев выявлено в Киеве — 1735, Одесской — 1147, Киевской — 975, Запорожской — 947 и Сумской областях — 727. 

Также за прошлые сутки выздоровело 13 882 человека, были госпитализированы 1447 человек и 169 человек умерли от последствий коронавирусной инфекции. За сутки было проведено 67 626 тестов на выявление COVID-19. 

За все время пандемии в Украине заболело 758 264 человека, выздоровели 369 054 человек, а также зафиксировано 12 717 летальных случаев. 

Напомним, что в Украине активно обсуждается вариант введения локдауна на всей территории страны. Украинские СМИ, ссылаясь на личные источники в правительстве, сообщают, что Кабинет министров Украины якобы определился с точными датами ужесточения карантина. По данным СМИ, усиленные ограничения будут действовать с 24 декабря по 15 января. 

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил необходимость введения локдауна. По его словам, Минздрав хочет ввести трехнедельный карантин, чтобы увидеть сбалансированную и положительную статистику как коронавируса, так и гриппа.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий также рассказал о работе общественного транспорта в случае введения локдауна. Он заявил, что даже при жестких ограничениях, работа транспорта не прекратится. Транспорт будет работать по обычному распорядку. К тому же, будут доступны как городские, так и междугородние и внутриобластные перевозки. Также можно будет свободно ездить поездами и электричками.







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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/
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