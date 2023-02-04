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Отключений света в Украине станет меньше: с чем это связано

Когда из ЕС уйдет импорт электроэнергии, часы отключений света в Украине уменьшатся

сегодня, 17:00
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Автор:

Кравцев Сергей

В ближайшее время поставки электроэнергии потребителям будут увеличены. Это произойдет из-за того, что Евросоюз принял решение поставлять Украине 2 гигаватта электроэнергии. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Отключений света в Украине станет меньше: с чем это связано

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

По информации Андрея Геруса, на уходящей неделе в рабочие дни дефицит электроэнергии составлял чуть более 4 тысяч мегаватт. ЕС пошел навстречу Украине и согласился увеличить объемы поставок электроэнергии до 2 гигаватт, а ранее действовало ограничение не более 700 мегаватт.


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"Увеличение импорта до двух гигаватт, конечно, — очень хорошие новости, и надеюсь мы увидим увеличение импорта в ближайшие дни, в ближайшие недели", — рассказал руководитель профильного комитета ВР.

Андрей Герус отметил, что несмотря на то, что решение уже есть, сам импорт еще не стартовал. Как только Украина начнет получать больше электроэнергии от наших европейских партнеров, украинцы сами это почувствуют.

"Если в стране генерация в среднем около 13 тысяч мегаватт, то, когда полностью уйдет, этот импорт будет уже 15 тысяч мегаватт. Разница довольно существенная. Все потребители могут почувствовать это по показателю отключений. Отключений должно стать меньше", – заявил Герус.

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