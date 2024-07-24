Отключений света будет меньше: в Минэнерго сделали обнадеживающее заявление

На одной из АЭС выведен из ремонта один из энергоблоков. В некоторых регионах Украины ограничения не применяются до 18:00. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Минэнерго.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"На одной из АЭС после планового ремонта, завершенного предыдущего срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков", — говорится в сообщении.

Как говорят энергетики, это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит существующий дефицит электроэнергии.

"Значительный дефицит в энергосистеме вызван массированными российскими атаками на украинскую энергетику", — напомнили в министерстве.

Читайте также на портале "Комментарии" — с графиками отключения света в Украине продолжается неразбериха. Непонятно, как происходит отключение. В частности, все больше вопросов к монополисту ДТЭК. Почему компания сокращает часы, когда есть свет? Если посмотреть на график, то раньше электричество подавали 8 часов в день, потом 6, сейчас вообще – 4. Почему ДТЭК не регулирует графики в зависимости от погодных температур? Если, к примеру, температура повышается, то монополист увеличивает часы отключения света. А, если прохладнее, как было вчера, ДТЭК все равно не добавляет часы, когда есть электроэнергия. Что происходит в этой сфере? Как можно объяснить такую арифметику? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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